Финал Лиги чемпионов 2019: все подробности, видео голов, результат онлайн

Спустя 11 лет в финале Лиги чемпионов снова английское дерби - кубок разыграют "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

OBOZREVATEL внимательно следит за всеми подробностями финального матча, который пройдет в Мадриде, и проведет онлайн-трансляцию игры "Ливерпуль" - "Тоттенхэм".

27 МАЯ. Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Печеттино: "Финал ЛЧ обозначает то, что мы на вершине футбольного мира. Многие здесь так и не побывали. Тем не менее, необходимо оставаться скромными и наслаждаться каждым моментом. Мы испытываем чувство благодарности – футболу, клубу, исполнителям".

25 МАЯ. "Ливерпуль" намерен добиться от УЕФА перераспределения билетов. "Красным" не нравится, что квота для финалистов ограничилась количеством 16613 тикетов. "Ванда Метрополитано" вмещает 64000 зрителей.

23 МАЯ. Гимн Лиги чемпионов перед финальным матчем исполнит струнный квартет из Украины под названием Asturia.

20 МАЯ. Впервые в финале Лиги чемпионов тренеры команд смогут использовать новшество относительно заявки на матч. Это стало возможным благодаря изменениям регламента.

17 МАЯ. "Ливерпуль" объявил о том, что будет штрафовать своих фанатов за перепродажу билетов на финал. Команда получила 17000 тикетов на "Ванда Метрополитано", а заявок поступило уже более 30000. Перекупщикам пригрозили уголовным преследованием, запретом на посещение "Энфилда".

15 МАЯ. Букмекеры назвали "Ливерпуль" фаворитом матча. Ставки на победу "красных" в основное время принимаются с коэффициентом 1,95. На "Тоттенхэм" можно поставить с котировкой 4,00.

14 МАЯ. Стало известно имя главного арбитра финала Лиги чемпионов. Обслуживать встречу будет словенец Дамир Скомина, который в нынешнем сезоне угодил в два скандала на стадии 1/8 финала.

13 МАЯ. УЕФА неожиданно предоставил "Ливерпулю" негласный статус хозяев финала-2019. Такое решение было приняты в связи с вопросами безопасности.

10 МАЯ. Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает Киев российским городом.

