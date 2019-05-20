Финал Лиги чемпионов 2019: впервые будет использовано важное новшество

В финале Лиги чемпионов 2019 года, который 1 июня состоится в Мадриде, тренеры команд впервые смогут внести в заявку не 18, а 23 футболиста.

Это стало возможным благодаря внесению изменений в регламент проведения решающего матча турнира. Таким образом наставники "Ливерпуля" Юрген Клопп и лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино смогут заявить в качестве запасных сразу 12 игроков, как это происходит в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы.

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Кроме того, аналогично впервые смогут довольствоваться данным нововведением и финалисты Лиги Европы – лондонские "Челси" и "Арсенал", которые разыграют трофей уже 29 мая в Баку.

Как сообщал OBOZREVATEL. Европейский футбольный союз (УЕФА) принял неожиданное решение по проведению финала Лиги чемпионов 2019 года.

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