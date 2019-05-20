ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Финал Лиги чемпионов 2019: впервые будет использовано важное новшество

9.1тЧитать материал на украинском

В финале Лиги чемпионов 2019 года, который 1 июня состоится в Мадриде, тренеры команд впервые смогут внести в заявку не 18, а 23 футболиста.

Это стало возможным благодаря внесению изменений в регламент проведения решающего матча турнира. Таким образом наставники "Ливерпуля" Юрген Клопп и лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино смогут заявить в качестве запасных сразу 12 игроков, как это происходит в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы.

Новости
Финал Лиги чемпионов будет судить самый скандальный арбитр сезона

Фаны "Ливерпуля" готовятся к финалу ЛЧ

Фаны "Ливерпуля" готовятся к финалу ЛЧ

Кроме того, аналогично впервые смогут довольствоваться данным нововведением и финалисты Лиги Европы – лондонские "Челси" и "Арсенал", которые разыграют трофей уже 29 мая в Баку.

Как сообщал OBOZREVATEL. Европейский футбольный союз (УЕФА) принял неожиданное решение по проведению финала Лиги чемпионов 2019 года.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "финал Лиги чемпионов" на OBOZREVATEL.

Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионов
Место
ИспанияМадрид
Теги
ФК ЛиверпульТоттенхэм Хотспур
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения