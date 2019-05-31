Финал Лиги чемпионов-2019: украинки ошарашили УЕФА

Украинский квартет Asturia Girls, который исполнит гимн Лиги чемпионов перед финальным матчем нынешнего розыгрыша турнира, вызвал невероятный восторг у УЕФА.
По словам представителя наших девушек, организаторы мадридского финала настолько впечатлились мастерством Asturia Girls, что предложили квартету исполнить не только футбольный хит, но и еще одну композицию.
"Исполнение гимна Asturia Girls получился настолько хорошим, что УЕФА попросил нас сделать что-то еще. И мы договорились о втором номере, с которым вы ознакомитесь в день матча", – цитирует менеджера украинок RMC Sport.
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Напомним, финал Лиги чемпионов-2019 пройдет в субботу, 1 июня, на стадионе "Ванда Метрополитано". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм – Ливерпуль. Начало – в 22:00 по киевскому времени.
Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный бразильский футболист Роналдо дал однозначный прогноз на финал Лиги чемпионов-2019.
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