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Финал Лиги чемпионов-2019: украинки ошарашили УЕФА

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Украинский квартет Asturia Girls, который исполнит гимн Лиги чемпионов перед финальным матчем нынешнего розыгрыша турнира, вызвал невероятный восторг у УЕФА.

По словам представителя наших девушек, организаторы мадридского финала настолько впечатлились мастерством Asturia Girls, что предложили квартету исполнить не только футбольный хит, но и еще одну композицию.

"Исполнение гимна Asturia Girls получился настолько хорошим, что УЕФА попросил нас сделать что-то еще. И мы договорились о втором номере, с которым вы ознакомитесь в день матча", – цитирует менеджера украинок RMC Sport.

Новости
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Тоттенхэм – Ливерпуль: расписание трансляций

Напомним, финал Лиги чемпионов-2019 пройдет в субботу, 1 июня, на стадионе "Ванда Метрополитано". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм – Ливерпуль. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный бразильский футболист Роналдо дал однозначный прогноз на финал Лиги чемпионов-2019.

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Тема
финал Лиги чемпионов
Место
ИспанияМадрид
Теги
Тоттенхэм ХотспурФК Ливерпуль
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