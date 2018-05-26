УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

Финал ЛЧ в Киеве: Порошенко объявил следующую спортивную цель Украины

6.2тЧитать новость на украинском

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что следующей целью после финала Лиги Чемпионов для страны будет проведение матча Суперкубка УЕФА или финала Лиги Европы.

"Рад видеть счастливые лица украинцев и десятки тысяч футбольных болельщиков со всего мира, которые приехали в Киев. Лично я сегодня буду поддерживать оба клуба. Так же и моя семья: сын Михаил, который в прошлом играл за детскую команду "Динамо" Киев - страстный болельщик "Ливерпуля", а вот моя дочь Евгения - четко за "Реал", – написал он на своей странице в Facebook.

По словам президента, накануне матча он был рад услышать положительные отзывы президента УЕФА Александра Чеферина о высоком уровне организации финала Лиги Чемпионов в Киеве.

Новости
Подсчитано, сколько фанатов не пустили в Украину на финал ЛЧ

"А следующей целью для Украины будет проведение матча Суперкубка УЕФА или финала Лиги Европы. Поэтому болеем сегодня и ждем следующие футбольные праздники", – резюмировал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Киева Виталий Кличко спрогнозировал итог матча между "Ливерпулем" и мадридским "Реалом".

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на Обозревателе.

Темы
Лига чемпионовЛига ЕвропыСуперкубок УЕФА
Персона
Петр Порошенко
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
15
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги