Финал Кубка Украины по футболу состоится во Львове 8 июля, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ).

Изначально решающий поединок планировали провести в Тернополе, однако из-за непростой ситуации с коронавирусом в этом городе, финал перенесли во Львов.

Кубок Украины Футбол24

"Исполком УАФ принял решение провести финальный матч Кубка Украины по футболу 8 июля 2020 во Львове на стадионе "Арена Львов" с соблюдением требований, содержащихся в письме Министерства здравоохранения Украины № 26-04 / 14625 / 2-20 от 26.05.2020 с общим количеством участников до 200 человек, при условии соблюдения рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Украины № 27 от 26.05.2020", – говорится в сообщении.

Полуфиналы Кубка Украины будут состоять из одного матча, и пройдут 17 ("Минай" - "Динамо") и 24 июня ("Мариуполь" - "Ворскла") на двух стадионах, где будет действовать ВАР: в Ужгороде и Мариуполе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола официально подтвердила, что чемпионат Украины по футболу в Премьер-лиге возобновится 30 мая.

Кроме того, стало известно, когда и где будет сыгран матч "Шахтер" - "Динамо".