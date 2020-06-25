Финал Кубка Украины могут снова перенести, - СМИ назвали новый город

Максим Богданов Футбол 22:23, 25.06.2020 Обновлено: 22:45, 25.06.2020

Финальный матч Кубка Украины во второй раз перенесут на другой стадион, сообщает "24 канал".

С вероятностью в 99% матч "Динамо" – "Ворскла" состоится не на "Арене Львов", а в Харькове на стадионе "Металлист".

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) изданию сообщили, что решение о переносе финала еще не принято официально. Судьба места проведения финала определится 26 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально планировалось, что финал пройдет в Тернополе. Но игру перенесли во Львов из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Финальный матч переносят также из-за большого количества заболевших коронавирусом во Львовской области.

По состоянию на 25 июня на Львовщине подтверждено больше всего случаев заражения COVID-19 в Украине. Всего вирус обнаружили у 4 627 человек, 712 выздоровели, еще 123 умерли.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

16-летний вратарь "Ворсклы" впервые вышел на поле и выиграл серию пенальти в полуфинале Кубка Украины

Привыкнуть невозможно: в госпиталь привезли раненого, совсем мальчишку

В Украине за сутки почти тысяча новых случаев COVID-19: статистика Минздрава на 25 июня

Украинцы бурно отреагировали на слова Третьяковой о детях: "Падать больше некуда"

В сентябре Россия может вторгнуться в Херсонскую область, – генерал США