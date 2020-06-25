Финал Кубка Украины могут снова перенести, - СМИ назвали новый город

Финальный матч Кубка Украины во второй раз перенесут на другой стадион, сообщает "24 канал".

С вероятностью в 99% матч "Динамо" – "Ворскла" состоится не на "Арене Львов", а в Харькове на стадионе "Металлист".

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) изданию сообщили, что решение о переносе финала еще не принято официально. Судьба места проведения финала определится 26 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально планировалось, что финал пройдет в Тернополе. Но игру перенесли во Львов из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Финальный матч переносят также из-за большого количества заболевших коронавирусом во Львовской области.

По состоянию на 25 июня на Львовщине подтверждено больше всего случаев заражения COVID-19 в Украине. Всего вирус обнаружили у 4 627 человек, 712 выздоровели, еще 123 умерли.