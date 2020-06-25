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Финал Кубка Украины могут снова перенести, - СМИ назвали новый город

Максим Богданов
Максим Богданов
Футбол
1,1 т.
Кубок Украины по футболу

Кубок Украины по футболу могут перенести

Финальный матч Кубка Украины во второй раз перенесут на другой стадион, сообщает "24 канал".

С вероятностью в 99% матч "Динамо" – "Ворскла" состоится не на "Арене Львов", а в Харькове на стадионе "Металлист".

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) изданию сообщили, что решение о переносе финала еще не принято официально. Судьба места проведения финала определится 26 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально планировалось, что финал пройдет в Тернополе. Но игру перенесли во Львов из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Финальный матч переносят также из-за большого количества заболевших коронавирусом во Львовской области.

По состоянию на 25 июня на Львовщине подтверждено больше всего случаев заражения COVID-19 в Украине. Всего вирус обнаружили у 4 627 человек, 712 выздоровели, еще 123 умерли.

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