Финал Кубка Украины "Динамо" – "Ворскла": онлайн видео голов

Киевское "Динамо" играет с полтавской "Ворсклу" в финале Кубка Украины по футболу сезона 2019/2020. Встреча проходит на харьковском ОСК "Металлист".

Уже на 11-й минуте благодаря усилиями Степанюка гости вышли вперед. Спустя 17 минут Беньямин Вербич сравнял счет.

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"Динамо" – "Ворскла" 1:1 (первый тайм)

Гол: 0:1 – 11 Степанюк.

Гол: 1:1 – 28 Вербич.

Динамо: Бущан — Кендзера, Сирота, Шабанов, Миколенко — Сидорчук — Цитаишвили, Буяльский, Шепелев, Де Пена — Вербич .

Запасные: Бойко, Кадири, Соль, Шапаренко, Цыганков, Андриевский, Караваев, Русин, Дуэлунд.

Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Скляр, Пуцлин — Якубу, Кулач, Кане — Степанюк.

Запасные: Ткаченко, Исенко, Баенко, Опанасенко, Луизао, Шехич, Ребенок, Васин, Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Ворскла" в серии послематчевых пенальти выиграла в полуфинале Кубка Украины по футболу у "Мариуполя" (3:2). Голкипер сборной Украины U-17 в своем дебютном поединке за первую команду полтавчан вышел на замену на 118-й минуте и отбил три удара с 11-метровой отметки