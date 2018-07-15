Финал ЧМ-2018 был прерван из-за ЧП: момент попал на видео

Российская феминистская панк-рок-группа, Pussy Riot прервала финал чемпионата мира по футболу-2018 Франция - Хорватия. Четыре участника выбежали на поле стадиона "Лужники" в Москве в рамках акции "Милиционер вступает в игру".

Как сообщается в Facebook организации, этой акцией они потребовали освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах, а также допущения политической конкуренции в стране.

"Сегодня 11 лет как умер великий русский поэт Дмитрий Александрович Пригов. Пригов создал в русской культуре образ Милиционера, носителя небесной государственности. … Небесный милиционер защищает сон младенца. Земной же милиционер преследует политических заключенных, сажает за репосты и лайки", — говорится в сообщении.

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Pussy Riot

Pussy Riot

Pussy Riot

Pussy Riot

Pussy Riot

Pussy Riot

Pussy Riot

Pussy Riot

Напомним, что финал Франция - Хорватия завершился со счетом 4:2.