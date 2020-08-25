Фигу прокомментировал "переход" Месси в "Реал"

Бывший игрок "Барселоны" и "Реала" Луиш Фигу высказался о возможном трансфере аргентинского нападающего Лионеля Месси.

По словам легендарного португальца вариант событий, при котором Месси перейдет в "Реал", маловероятен.

"Ни один клуб не сможет заплатить отступные за Месси в этом году. На трансферном рынке сейчас мало что происходит. Думаю, любому клубу очень сложно или даже невозможно платить Месси по контракту. Полагаю, мы не увидим ничего похожего на то, что произошло со мной 20 лет назад", – сказал португалец в интервью AS.com.

Напомним, что Фигу в 2000-м году перешел из "Барселоны" в "Реал".

Как сообщал OBOZREVATEL, наиболее высокие шансы приобрести аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси у французского "Пари Сен-Жермен" и итальянских "Интера" и "Ювентуса"

21 августа стало известно, что в руководстве "сине-гранатовых" допустили возможную продажу 33-летнего звездного игрока. При этом в "Барселоне" постараются удержать Месси. Нынешний контракт аргентинца с клубом истекает летом 2021 года.

Ранее нидерландский наставник Роналд Куман на презентации в связи с назначением его на пост главного тренера "Барселоны", высказался про Лионеля Месси на фоне новостей о возможном уходе аргентинца.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен был уволен со своего поста спустя несколько дней после позорного поражения в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против "Баварии" со счетом 2:8.

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