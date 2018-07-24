ФИФА ввела запрет для России после ЧМ-2018

Международная федерации футбола (ФИФА) не разрешила России использовать систему видеоповторов (VAR) на матчах национального чемпионата. Запрет будет действовать как минимум до весны 2019 года.

При этом причины такого решения, о котором сообщает российский портал Sport24, не называются. Отметим, что система VAR активно использовалась во время чемпионата мира по футбол 2018 года, который принимала РФ. Всего за время турнира видеоассистент рефери был задействован 26 раз. В 61,5% случаев эта система меняла первоначальное решение судей.

Отметим, что в английской Премьер-лиги отказались от использования системы VAR.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболист "Днепра" и игрок сборной Хорватии Никола Калинич отказался от серебряной медали чемпионата мира-2018.