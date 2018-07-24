Мы на Facebook
МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

ФИФА ввела запрет для России после ЧМ-2018

5.3тЧитать новость на украинском

Международная федерации футбола (ФИФА) не разрешила России использовать систему видеоповторов (VAR) на матчах национального чемпионата. Запрет будет действовать как минимум до весны 2019 года.

При этом причины такого решения, о котором сообщает российский портал Sport24, не называются. Отметим, что система VAR активно использовалась во время чемпионата мира по футбол 2018 года, который принимала РФ. Всего за время турнира видеоассистент рефери был задействован 26 раз. В 61,5% случаев эта система меняла первоначальное решение судей.

Новости
"Неуважение к России": экс-футболист "Шахтера" отреагировал на "Слава Украине!" во время ЧМ-2018

Отметим, что в английской Премьер-лиги отказались от использования системы VAR.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболист "Днепра" и игрок сборной Хорватии Никола Калинич отказался от серебряной медали чемпионата мира-2018.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Объект
ФИФА
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги