ФИФА ввела запрет для России из-за Крыма и Донбасса: спортивные итоги 6 июня

Международная федерация футбола (ФИФА) забанила некоторых российских артистов на время ЧМ-2018 из-за их поддержки аннексии Крыма и войны на Донбассе, а российский футболист Денис Черышев отказался общаться с журналистам из РФ. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 6 июня.

Кроме того, Василий Ломаченко получил вызов от легендарного боксера. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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