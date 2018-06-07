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ФИФА ввела запрет для России из-за Крыма и Донбасса: спортивные итоги 6 июня

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Международная федерация футбола (ФИФА) забанила некоторых российских артистов на время ЧМ-2018 из-за их поддержки аннексии Крыма и войны на Донбассе, а российский футболист Денис Черышев отказался общаться с журналистам из РФ. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 6 июня.

Кроме того, Василий Ломаченко получил вызов от легендарного боксера. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме "ЧМ-2018" на Обозревателе.

Тема
ЧМ-2018
Персоны
Василий ЛомаченкоАрнольд Шварценеггер
Объект
ФИФА
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