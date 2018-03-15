ФИФА в панике: в Испании высказались о бойкоте ЧМ-2018

Международная федерация футбола паникует по поводу бойкота чемпионата мира в России. В ФИФА признают, что "напряженность находится на пределе", сообщает авторитетное испанское издание AS.

"В первом матче ЧМ-2018 Россия - Саудовская Аравия 14 июня Путин может получить полный дипломатический вакуум. ФИФА впала в панику перед лицом растущего международного давления на бойкот чемпионата мира. Организация держит официальное молчание, но частным образом некоторые из ее лидеров признают, что "из-за отравления полковника Скрипаля напряжение выросло до предела", - пишут в Испании.

Отмечается, что Англия начала переговоры со своими западными союзниками, чтобы оставить Путина одного на стадионе во время матча-открытия ЧМ-2018. США поддерживают бойкот.

"ФИФА очень волнуется. Ничто не указывает на то, что напряженность вокруг бойкота ЧМ-2018 будет меньше. Наоборот: в Европе стремятся идти дальше, и это ставит Мундиаль под угрозу. Чемпионат мира является большим страхом для ФИФА. Там будет дипломатическая блокада против Путина. Но даже выше этого риска стоит полный бойкот чемпионата мира, угроза отказа от участия нескольких стран", - сказано в тексте.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что Германия выступила с официальным заявлением по бойкоту ЧМ-2018.