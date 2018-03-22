ФИФА устроила переполох в сборной России: что ищут

Футболистам сборной России вновь пришлось столкнуться с жестким допинг-контролем накануне товарищеского матча с командой Бразилии. В расположение хозяев будущего чемпионата мира 2018 года прибыли сразу пять представителей Международной федерации футбола (ФИФА), которые осуществляют забор проб мочи и крови спортсменов.

"В четверг в 15:20 в расположение сборной России прибыли 5 допинг-офицеров ФИФА. Они будут проверять всю команду: смотрят кровь и мочу. Четыре футболиста уже сдали пробы", – сообщили в официальном "твиттере" российской сборной.

В четверг в 15:20 в расположение @TeamRussia прибыли 5 допинг-офицеров ФИФА.

Они будут проверять всю команду: смотрят кровь и мочу. Четыре футболиста уже сдали пробы. — Сборная России (@TeamRussia) 22 марта 2018 г.

Отметим, что накануне россиянам сорвали тренировку, заставив с шести утра проходить жесткий допинг-контроль.

Как сообщал "Обозреватель", вице-премьер России Виталий Мутко просто взбесил россиян очередным враньем о допинговом скандале вокруг страны.