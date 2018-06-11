ФИФА унизила сборную России перед ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала рейтинг групп чемпионата мира 2018 года. При этом хозяева турнира россияне попали в унизительное положение, став худшей командой мундиаля.

Самой слабой четверкой признана группа А, в которой сыграют сборная России (70-е место в рейтинге ФИФА), Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Самым сложным квартетом в главной футбольной организации определили группу Е, где собраны национальные команды Бразилии, Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. В матче открытия первенства сыграют сборная России и Саудовской Аравии. Начало встречи в 18:00 по киевскому времени.

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