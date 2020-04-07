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7 апреля • обновлено в 23:20
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ФИФА приняла официальное решение по сезону-2019/20 из-за коронавируса

3.3т
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ФИФА из-за коронавируса объявила о бессрочном продлении сезона-2019/20 и разрешила продлевать контракты, рассчитанные до 30 июня, на срок, необходимый для завершения текущего сезона.

ФИФА продлил сезон 2019/2020

ФИФА продлил сезон 2019/2020

Контракты, которые должны были вступить в силу этим летом, начнут действовать с началом нового сезона. При этом сроки завершения сезона-2019/20 и начала сезона-2020/21 не называются, говорится на официальном сайте организации.

ФИФА также посоветовала искать баланс между клубами и игроками в отношении потенциальных сокращений зарплат. Во внимание должны приниматься ситуация с распространением инфекции в каждой отдельной стране и экономическое положение клуба.

ФИФА в своем заявлении пообещала, что готова проявить гибкость в отношении трансферного окна и сделает так, чтобы межсезонье пришлось на период между двумя сезонами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ФИФА планирует создать специальный денежный фонд помощи лигам и клубам, оказавшимся в трудной финансовой ситуации из-за коронавируса.

Пойти на такой шаг ФИФА заставили случаи, произошедшие в течение последней недели. Сначала Уругвайская федерация футбола уволила 400 сотрудников из-за приостановления сезона. Позднее стало известно, что титулованный словацкий клуб "Жилина" прекратит свое существование.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тег
ФИФА
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