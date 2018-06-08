"Уродливый режим": ФИФА получила неординарное предложение по ЧМ-2018 в России

Хельсинская комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая работает при федеральном правительстве США, опубликовала доклад под названием "2018 WORLD CUP: красивейшая игра и уродливый режим".

Члены комиссии предлагают ФИФА провести церемонию награждения победителя мундиаля на нейтральной территории.

"В идеале ФИФА следовало бы организовать церемонию награждения победителя Кубка мира в нейтральном месте за пределами России", - говорится в докладе.

Скриншот Commission on security and cooperation in Europe

Кроме того, в докладе призывают не выражать "публичного одобрения в адрес Владимира Путина как главы государства, принимающего этот турнир".

Составители доклада уверены, что вместо красивого футбольного события президент Путин даст миру коррумпированный турнир, построенный на принудительном труде, и подвергнет фанатов реальному риску насилия и проявлениям ненависти.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США внесли на рассмотрение резолюцию по России.