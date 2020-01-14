ФИФА поставила точку в трансфере Ярмоленко в Германию

Палата по разрешению споров ФИФА подтвердила правомерность позиции "Динамо" (Киев) в споре против СДЮШОР "Юность" по трансферу Андрея Ярмоленко.

Соответствующее решение было отправлено сторонам 9 января этого года, сообщает официальный сайт киевлян.

Ранее "Юность" подала иск против "Динамо", чтобы киевский клуб заплатил школе, воспитавшей футболиста, 286,5 тысяч евро в качестве платежа солидарности за трансфер Ярмоленко в "Боруссию". Киевляне перечислили СДЮШОР 150 тыс. в январе 2018-го, но "Юность" отказывалась признавать этот платеж, требуя 286,5 тысяч. По словам "Динамо", руководство "Юности" умышленно отказывалось от получения оставшейся суммы.

Андрей Ярмоленко

"В итоге Палата по разрешению споров ФИФА согласилась с позицией ФК "Динамо" и приняла решение – обязать ФК "Боруссия" Дортмунд (как клуб, который в соответствии с регламентом должен был уплатить эти средства) перечислить в пользу СДЮШОР "Юность" 136 500 евро", –написали в пресс-релизе "Динамо".

По словам представителей клуба, "Боруссия" выплатит эти средства, а "Динамо" их возместит.

"При этом ФК "Динамо" и ФК "Боруссия" Дортмунд договорились, что эти средства будут оплачены немецкой стороной, а ФК "Динамо" их безотлагательно компенсирует клубу "Боруссия" Дортмунд", – заявили в "Динамо".

Киевляне также сообщают, что конфликт возник вследствие путаницы с документами, которые готовились УАФ.

Андрей Ярмоленко перешел из "Динамо" в "Боруссию" Д за 25 млн евро и провел в этой команде один сезон, после чего перебрался в английский "Вест Хэм" за 20 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, агент Ярмоленко Вадим Шаблий опроверг слухи, появившиеся в СМИ, о том, что его подопечный вновь сменит клуб этой зимой.

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