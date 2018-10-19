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ФИФА поставила на место футболиста сборной России

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Международная федерация футбола (ФИФА) прокомментировала инцидент с футболистом сборной России Денисом Глушаковым и его партнером по команде Андреем Ещенко. Игроки "Спартака" собираются подать в суд на клуб из-за того, что уже больше месяца тренируются и играют с молодежной командой.

ФИФА не собирается вмешиваться в скандал, поскольку этот инцидент находится вне компетенции организации, сообщает Матч ТВ.

"Мы не имели контактов по этому вопросу, поэтому не можем прокомментировать данный случай. При этом мы хотели бы уточнить, что, согласно правилам, ФИФА рассматривает споры между клубом и игроком только в том случае, если они носят международный характер", - говорится в заявлении.

Денис Глушаков

Денис Глушаков

spartak-fan.ru

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Как сообщал OBOZREVATEL, российские футболисты Глушаков и Ещенко были отстанены от участия в матчах с первой командой "Спартака" после того, как поставили "лайки" под постом с критикой наставника московского клуба Массимо Карреры.

Объекты
ФИФАСпартак Москва
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