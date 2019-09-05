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5 сентября • обновлено в 11:20
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ФИФА пошла на беспрецедентный шаг по ЧМ-2022

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Международная федерация футбола (ФИФА) планирует в открытом доступе транслировать все матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

Прямые трансляции всех поединков квалификации чемпионата мира будут проходить на открытом официальном канале ФИФА в Youtube. Расписание трансляций будет доступно на официальном сайте ФИФА.

ФИФА пошла на беспрецедентный шаг по ЧМ-2022

fifa.com

Так, уже 4 сентября можно было посмотреть в прямом эфире восемь поединков африканского отбора на ЧМ-2022. Кроме того, видеозаписи всех игр будут доступны по окончании трансляций.

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Отметим, что европейская часть отборочного турнира ЧМ-2022 стартует осенью 2020 года. Финальный турнир ЧМ пройдет в Катаре в ноябре-декабре 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, организация ЧМ-2022 по футболу в Катаре находится под угрозой срыва: строители футбольных арен протестуют из-за рабских условий труда.

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Тема
ЧМ-2022
Тег
ФИФА
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