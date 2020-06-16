ФИФА показала, как бы выглядели Месси, Мбаппе и Неймар, если бы играли 50 лет назад

Михаил Морозов Футбол 10:31, 16.06.2020

В честь 50-летия чемпионата мира 1970 года в Мексике Международная федерация футбола (ФИФА) представила, как бы выглядели звезды современного футбола, если бы играли в то время.

На своей странице в Twitter организация опубликовала снимки аргентинца Лионеля Месси, лучшего молодого игрока ЧМ-2018 в России француза Килиана Мбаппе и бразильца Неймара.

Неймар 50 лет назад
Twitter Fifa World Cup
Лионель Месси 50 лет назад
Twitter Fifa World Cup
Килиан Мбаппе 50 лет назад
Twitter Fifa World Cup

Отметим, что чемпионат мира в Мексике закончился победой бразильцев, которые разгромили сборную Италии в финальном матче со счетом 4:1. В поединке за третье место ФРГ обыграла Уругвай со счетом 1:0. Лучшим бомбардиром турнира стал немец Герд Мюллер, забивший 10 голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты бокса показали, как бы выглядели Александр Усик, Василий Ломаченко, Владимир Кличко и другие знаменитые боксеры, если бы были женщинами.

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