ФИФА показала, как бы выглядели Месси, Мбаппе и Неймар, если бы играли 50 лет назад

В честь 50-летия чемпионата мира 1970 года в Мексике Международная федерация футбола (ФИФА) представила, как бы выглядели звезды современного футбола, если бы играли в то время.

На своей странице в Twitter организация опубликовала снимки аргентинца Лионеля Месси, лучшего молодого игрока ЧМ-2018 в России француза Килиана Мбаппе и бразильца Неймара.

Неймар 50 лет назад Twitter Fifa World Cup

Лионель Месси 50 лет назад Twitter Fifa World Cup

Килиан Мбаппе 50 лет назад Twitter Fifa World Cup

Отметим, что чемпионат мира в Мексике закончился победой бразильцев, которые разгромили сборную Италии в финальном матче со счетом 4:1. В поединке за третье место ФРГ обыграла Уругвай со счетом 1:0. Лучшим бомбардиром турнира стал немец Герд Мюллер, забивший 10 голов.

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