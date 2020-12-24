ФИФА отменила два чемпионата мира из-за коронавируса

Международная федерация футбола (ФИФА) из-за пандемии коронавируса объявила об отмене молодежных чемпионатов мира U-20 и U-17. Мировые первенства должны были пройти в Индонезии и Перу соответственно в 2021 году.

Согласно решению ФИФА, эти страны смогут провести запланированные ранее турниры в 2023-м.

ФИФА отменила два чемпионата мира Twitter ФИФА

Также организация увеличила число участников ЧМ-2023 среди женщин до 32 команд.

Как сообщал OBOZREVATEL, действующим чемпионом мира U-20 является сборная Украина, которая в июне прошлого года впервые в истории стала победительницей мундиаля. Финальный матч против Южной Кореи на стадионе "Видзев" в польском Лодзе завершился со счетом 3:1.

Украина на ЧМ U-20 стартовала с победы над США (2:1). Во втором туре группового этапа мы сломили сопротивление аутсайдера квартета Катара – 1:0, досрочно завоевав путевку в плей-офф. В третьем туре украинцы сыграли вничью с Нигерией (1:1) и заняли итоговое первое место.

В 1/8 финала наши футболисты без проблем разобралась с представителями Панамы – 4:1, а в четвертьфинале были сильнее Колумбии (1:0), впервые в своей истории вышла в полуфинал мундиаля.

В полуфинале подопечные Александра Петракова драматично обыграли итальянских ровесников. Встреча завершилась со счетом 1:0, а на последней секунде рефери отменил гол сборной Италии. Это вызвало настоящую истерику у местных журналистов.