ФИФА открыла расследование против России

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла расследование в отношении России за матч национальной сборной в отборе чемпионату мира 2010 года. Речь идет о поединке против команды Германии в марте 2009 года, который прошел в Москве и завершился победой Бундестим.

На матче был аншлаг, а после игры вспыхнул скандал из-за большого количества билетов у перекупщиков, пишет Telegram-канал "Мутко против". Позже бывший лидер фанатов "Спартака" Иван Катанаев рассказал, что всероссийскому обществу болельщиков (ВОБ) было выдано 20 000 билетов, 4000 из которых должны были быть разыграны среди фанатов. Каждому болельщику был присвоен номер и после розыгрыша номера победителей вывесили на сайте. Однако, на самом деле разыграли 2000 билетов, а чтобы никто не заметил подвоха – номера победителей указали дважды.

Тогда эта история не обрела международной огласки, но в 2016 году главу ВОБ Александра Шпрыгина заподозрили в организации беспорядков на Евро-2016 во Франции. ФИФА заинтересовалась деятельностью ВОБ и уже запросила у России все документы по тому случаю.

Как сообщал OBOZREVATEL, ФИФА ввела запрет для России после чемпионата мира по футболу 2018 года.