ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных: где Украина

Международная федерация футбола (ФИФА) в четверг, 17 сентября, представила обновленный рейтинг лучших национальных сборных планеты.
Украинская команда по прежнему занимает 24-ю строчку, набрав 2 очка (1539). Продолжают удерживать первенство бельгийцы. Вторая – сборная Франции, опередившая Бразилию.
Соперники сборной Украины по Лиге наций находятся выше нашей команды: Испания – на седьмой строчке, Германия – на четырнадцатой, а Швейцария – на пятнадцатой.
Соперники по Евро-2020 расположились на следующих позициях: Нидерланды – тринадцатые, Австрия – двадцать седьмая.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре сборная Украины в Лиге наций обыграла команду Швейцарии (2:1) и уступила Испании (0:4).