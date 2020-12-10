ФИФА опубликовала итоговый рейтинг сборных за 2020 год: где Украина

Сборная Украины закончила 2020 год на 24-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который был опубликован в четверг, 10 декабря.

Как сообщается на официальном сайте организации, наша команда осталась на том же месте, несмотря на потерю семи очков после того, как УЕФА присудил ей техническое поражение в решающем матче Лиги наций проти Швейцарии. На счету Украины 1521 балл.

Россия идет на 39-й позиции, наши соперники по Евро-2020 Нидерланды занимают 14-ю строчку, Австрия и Северная Македония – 23-ю и 65-ю, соответственно.

Лидером рейтинга национальных команд третий год подряд остается Бельгия. Ее ближайшими преследователями являются Франция, Бразилия, Англия и Португалия. Наибольший прогресс показала сборная Венгрии, которая в 2020 году набрала 44 очка.

Также отмечается, что в 2020-м было проведено 352 международных поединка. В последний раз меньше матчей было сыграно в 1987-м (329).

Как сообщал OBOZREVATEL, наша сборная вылетела из элитного дивизиона Лиги наций после технического поражения от Швейцарии. Украинская ассоциация футбола (УАФ) подала апелляцию на это решение.