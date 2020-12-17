ФИФА определила лучший гол года. Видео

Максим Иншаков Футбол 22:43, 17.12.2020

Международная федерация футбола (ФИФА) признала гол южнокорейского нападающего "Тоттенхэма" Сон Хын-Мина лучшим в году.

28-летний уроженец Чхунчхона, (Южная Корея) забил этот мяч в 16-м туре чемпионата Англии в Премьер-лиге сезона 2019/2020 в декабрьском матче против "Борнмута".

На 32-й минуте игры Хын-Мин подхватил мяч у своей штрафной, пробежал более 70 метров за 12 секунд, ушел от семи соперников и точно пробил в ворота. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Сон Хын-Мин на церемонии вручения ФИФА The Best

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ФИФА назвала форварда "Баварии" Роберта Левандовски лучшим игроком года. Игрок сборной Польши в борьбе за престижный трофей обошел Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия) и Лионеля Месси ("Барселона", Аргентина).

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