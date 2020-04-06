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6 апреля • обновлено в 16:04
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ФИФА объявит о бессрочном продлении сезона 2019/20

1.1т
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В ближайшее время ФИФА официально объявит о решении по сезону 2019/20, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает издание Чемпионат, в организации решили бессрочно продлить нынешний сезон, дав национальным федерациям возможность самостоятельно определиться со сроками его окончания. Летнее трансферное окно будет сдвинуто по времени, а клубы смогут продлить контракты с футболистами, соглашения с которыми истекают 30 июня 2020 года, и использовать их в оставшихся матчах чемпионатов.

ФИФА

ФИФА

Динамо Киев от Шурика

Отметим, что все европейские первенства, кроме Беларуси, были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент УЕФА Александер Чеферин назвал дату, до которой должны быть доиграны все национальные чемпионаты. Кроме того, организация может не допустить клубы из некоторых стран к участию в еврокубках сезона 2020/21.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Тег
ФИФА
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