ФИФА объявила корзины для жеребьевки отбора ЧМ-2022: где Украина

Сборная Украины по футболу попала во вторую корзину при жеребьевке отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.

Официальный расклад перед церемонией 7 декабря объявила Международная федерация футбола (ФИФА).

Команда Андрея Шевченко точно не сыграет со сборными Швейцарии, Уэльса, Польши, Швеции, Австрии, Сербии, Турции, Словакии, Румынии, а также, по решению ФИФА, Россией.

Полностью состав корзины выглядит так.

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Голландия.

Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.

Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.

Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словакия, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Белоруссия, Грузия, Люксембург.

Корзина 5: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.

Корзина 6: Мальта, Молдавия, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

Отметим, что отборочный турнир к ЧМ-2022 пройдет с марта по ноябрь будущего года. Победители групп получат прямые путевки на Мундиаль, а вторые команды отправятся в плей-офф.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский футбольный союз (УЕФА) присудил сборной Украины техническое поражение в матче со Швейцарией в Лиге наций.