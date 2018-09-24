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ФИФА назвала лучшего футболиста 2018 года

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Капитан сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич признан лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Это стало известно по итогам церемонии The Best FIFA Football Awards, которая состоялась в столице Великобритании Лондоне.

ФИФА назвала лучшего футболиста 2018 года
ФИФА назвала лучшего футболиста 2018 года

В текущем году Модрич стал победителем Лиги чемпионов в составе "сливочных" и дошел со сборной Хорватии до финала чемпионата мира в России. Лука был назван лучшим игроком мундиаля, а также минувшего сезона Лиги чемпионов.

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ФИФА назвала лучшего футболиста 2018 года
ФИФА назвала лучшего футболиста 2018 года

33-летний хорватский хавбек опередил в голосовании звезду сборной Египта и английского "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха и своего бывшего партнера по "Реалу" Криштиану Роналду. Интересно, что футболист "Ювентуса" даже не посетил церемонию в Лондоне, решив сосредоточиться на подготовке к ближайшей игры клуба в чемпионате Италии.

ФИФА назвала лучшего футболиста 2018 года
ФИФА назвала лучшего футболиста 2018 года

Как сообщал OBOZREVATEL, Лука Модрич получил тюремный срок за неуплату налогов в Испании.

Персона
Лука Модрич
Место
АнглияЛондон
Объекты
Реал Мадридсборная Хорватии по футболу
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