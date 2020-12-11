ФИФА назвала финальных претендентов на звание лучшего футболиста 2020 года

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
2,6 т.
Приз лучшему футболисту года по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) представила финальный список претендентов на звание лучшего игрока 2020 года, сократив их количество с одиннадцати до трех.

Как сообщается на официальной странице организации в Twitter, за награду поспорят нападающие Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус") и Роберт Левандовски ("Бавария"). При определении победителя будут учитываться их достижения с 20 июля 2019 года по 7 октября 2020 года.

Претенденты на звание лучшего футболиста 2020 года

Торжественная церемония состоится в четверг, 17 декабря, и пройдет без зрителей из-за коронавируса.

Отметим, что на звание лучшего голкипера претендуют Мануэль Нойер ("Бавария"), Алиссон ("Ливерпуль") и Ян Облак ("Атлетико" Мадрид). А в тройку лучших тренеров вошли Марсело Бьелса ("Лидс Юнайтед"), Ханс-Дитер Флик ("Бавария") и Юрген Клопп ("Ливерпуль").

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ФИФА определилась с кандидатами на приз за лучший гол 2020 года.

ФИФАМануэль НойерЮрген КлоппРоберт ЛевандовскиКриштиану РоналдуЛионель Месси