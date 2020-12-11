ФИФА назвала финальных претендентов на звание лучшего футболиста 2020 года

Международная федерация футбола (ФИФА) представила финальный список претендентов на звание лучшего игрока 2020 года, сократив их количество с одиннадцати до трех.

Как сообщается на официальной странице организации в Twitter, за награду поспорят нападающие Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус") и Роберт Левандовски ("Бавария"). При определении победителя будут учитываться их достижения с 20 июля 2019 года по 7 октября 2020 года.

Торжественная церемония состоится в четверг, 17 декабря, и пройдет без зрителей из-за коронавируса.

Отметим, что на звание лучшего голкипера претендуют Мануэль Нойер ("Бавария"), Алиссон ("Ливерпуль") и Ян Облак ("Атлетико" Мадрид). А в тройку лучших тренеров вошли Марсело Бьелса ("Лидс Юнайтед"), Ханс-Дитер Флик ("Бавария") и Юрген Клопп ("Ливерпуль").

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ФИФА определилась с кандидатами на приз за лучший гол 2020 года.