ФИФА наказала Виду за "Слава Украине!" после игры с Россией

Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде за неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры.

"Мы можем подтвердить, что дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде за его высказывания на видео, выложенном после матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии", - цитирует ТАСС представителя ФИФА.

