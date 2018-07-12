ФИФА наказала сборную ЧМ-2018 за "большие с*ськи" - фотофакт

Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала сборную Дании за "большие сиськи". Именно так переводится надпись "Store patter" на баннере датских болельщиков, вывешенном во время матча чемпионата мира по футболу-2018.

Как сообщает Telegram-канал Лентач, этот инцидент произошел во втором туре группового этапа ЧМ-2018. Сам матч завершился со счетом 1:1.

Команда Дании на групповом этапе мундиаля заняла второе место и вышла в 1/8 финала турнира, где со счетом 1:2 проиграла сборной Хорватии.

Напомним, что в субботу, 14 июля на стадионе "Санкт-Петербург" состоится матч ЧМ-2018 за третье место Бельгия - Англия. Начало игры – в 17:00 по киевскому времени.