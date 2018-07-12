МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу
Чемпионат мира 2018
ТаблицаКалендарьНовости

ФИФА наказала сборную ЧМ-2018 за "большие с*ськи" - фотофакт

3.2тЧитать новость на украинском

Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала сборную Дании за "большие сиськи". Именно так переводится надпись "Store patter" на баннере датских болельщиков, вывешенном во время матча чемпионата мира по футболу-2018.

Как сообщает Telegram-канал Лентач, этот инцидент произошел во втором туре группового этапа ЧМ-2018. Сам матч завершился со счетом 1:1.

Новости
Стало известно о неожиданном требовании ФИФА на ЧМ-2018

Команда Дании на групповом этапе мундиаля заняла второе место и вышла в 1/8 финала турнира, где со счетом 1:2 проиграла сборной Хорватии.

Напомним, что в субботу, 14 июля на стадионе "Санкт-Петербург" состоится матч ЧМ-2018 за третье место Бельгия - Англия. Начало игры – в 17:00 по киевскому времени.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Россия
Объекты
сборная Дании по футболуФИФА
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги