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ФИФА наказала Россию после матча с Уругваем

6.5тЧитать новость на украинском

Международная федерация футбола (ФИФА) наказала Российский футбольный союз (РФС) штрафом в размере 10 тысяч швейцарских франков (чуть больше 10 000 долларов) за дискриминационный баннер на матче второго тура группового раунда чемпионата мира между российской команды и сборной Уругвая.

"РФС оштрафован за дискриминационный баннер, который был развернут на матче Уругвай - Россия", - цитирует ТАСС пресс-службу ФИФА.

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Матч между сборными Уругвая и России прошел 25 июня в Самаре и завершился со счетом 3:0 в пользу южноамериканской команды.

В 1/8 финала сборная России 1 июля на московском стадионе "Лужники" встретится с испанцами.

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Пигин Макс
Пигин Макс
Как там у кацапов?
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Ivan Rus
Ivan Rus
Пигин Макс, чо там у хохлов? Ты уже в Европе, свидомая гнида
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