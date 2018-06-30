ФИФА наказала Россию после матча с Уругваем

Международная федерация футбола (ФИФА) наказала Российский футбольный союз (РФС) штрафом в размере 10 тысяч швейцарских франков (чуть больше 10 000 долларов) за дискриминационный баннер на матче второго тура группового раунда чемпионата мира между российской команды и сборной Уругвая.

"РФС оштрафован за дискриминационный баннер, который был развернут на матче Уругвай - Россия", - цитирует ТАСС пресс-службу ФИФА.

Матч между сборными Уругвая и России прошел 25 июня в Самаре и завершился со счетом 3:0 в пользу южноамериканской команды.

В 1/8 финала сборная России 1 июля на московском стадионе "Лужники" встретится с испанцами.