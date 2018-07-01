ФИФА наказала Марадону за его поступок в России

Бывший форвард сборной Аргентины Диего Марадона потерял свои привилегии на чемпионате мира по футболу в России.

По информации Diario Correo, Международная федерация футбола (ФИФА) наказала легендарного футболиста за его поведение во время матча с нигерийскими футболистами. Марадона показывал средний палец и дебоширил.

Новости В сети сообщили о смерти легендарного Марадоны

Звезда аргентинского футбола входит в так называемый "пул легенд", сформированный президентом ФИФА Джанни Инфантино. Марадона – один из самых высокооплачиваемых членов этого пула.

За каждый день пребывания на ЧМ Марадона получает 11 тысяч евро. При этом его остальные расходы – на транспорт, жилье и прочее – также покрываются ФИФА.

"Бывшие футболисты, сотрудники, болельщики – все должны уважительно относиться к другим и вести себя на стадионе соответствующе", - заявил на пресс-конференции в Москве директор ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации Диего Марадоны после матча аргентинцев с нигерийцами на ЧМ-2018. Сам легендарный футболист опроверг эту информацию.