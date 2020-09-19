ФИФА изменила правила футбола

Конгресс ФИФА одобрил изменения в футбольные правила, касающиеся выступления игроков за национальные сборные.

Теперь футболистам разрешат менять сборную, если они сыграли один официальный матч за страну. Единственное условие, чтобы это не была игра финальной части крупного турнира, например, чемпионата мира.

Толчком к изменению правил послужил случай в 2018 году, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск воспитанника "Барселоны" Мунира Эль-Хаддади. Его хотели вызвать в сборную Марокко на ЧМ-2018, но марокканцам это не удалось сделать, поскольку у него был один официальный матч за сборную Испании.

ФИФА ввела новое правило Twitter Piers Edwards

Как сообщал OBOZREVATEL, Английская футбольная ассоциация (FA) ввела новое правило в условиях коронавируса, согласно которому футболисты могут получить красную или желтую карточку за умышленный кашель возле соперника или судьи.