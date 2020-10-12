ФИФА хочет серьезно реформировать чемпионаты мира и Европы

Международная федерация футбола (ФИФА) может произвести революцию в календаре проведения чемпионатов мира и Европы.

В частности, директор по глобальному развитию футбола ФИФА Арсен Венгер выступил с предложением организовывать главные турниры сборных раз в два года, а также переформатировать квалификацию к ним.

"Чемпионат мира и Европы раз в два года было бы более подходящим решением для современного мира. А все квалификационные матчи можно провести в течение месяца. Я считаю, это был бы большой шаг вперед. Кроме того, нам надо избавиться от Лиги наций и найти более понятные турниры. Если вы выйдете на улицу, и спросите у людей о Лиге наций, то немногие смогут вам объяснить, что это", – сказал Венгер в интервью BILD.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Лиге наций сборная России упустила победу над Турцией, но сохранила лидерство в группе 3 дивизиона В.