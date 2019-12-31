ФИФА готовит революцию в правилах футбола

Международная федерация футбола (ФИФА) может изменить правила определения офсайдов из-за недовольства, которое выражают многие тренеры и игроки после введения технологии VAR.

Как сообщает Спорт Экспресс, руководители ФИФА обсуждают возможность введения небольшой погрешности при определении положения "вне игры". Офсайд будет фиксироваться только в том случае, если между нападающим одной команды и защитником другой будет "очевидный просвет". Другие детали этого нововведения пока неизвестны.

ФИФА Международный антикоррупционный портал

Стоит отметить, что для реализации этой задумки ФИФА должна обратиться в Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ), который является регулятором в сфере футбольных правил.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Реала" Флорентино Перес хочет совершить революцию в европейском клубном футболе.

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