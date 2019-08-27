ФИФА готовит революцию в мировом футболе

Руководство ФИФА рассматривает возможность отказаться от арбитров на линии. Работу лайнсменов может выполнять искусственный интеллект.

Арбитров на линии может заменить искусственный интеллект

По информации Mirror, боссы Международной федерации футбольных ассоциаций, ответственные за введение VAR, уже прорабатывают возможность введения технологии.

"В ФИФА уже есть департамент, который изучает подобный вариант. Сможет ли он заменить лайнсменов на камеры и компьютеры, которые будут фиксировать офсайды и ауты? Да, однажды это может случиться", - отметил источник британского издания.

Отметим, что аналогичные технологии есть в теннисе, где система Hawk Eye позволяет определить, попал ли мяч в корт. В футболе на многих турнирах также действует технология определения гола: рефери моментально получает сигнал о том, пересек мяч линию ворот или нет.

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