Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

ФИФА готовит революцию в мировом футболе

1.7т Читать материал на украинском

Руководство ФИФА рассматривает возможность отказаться от арбитров на линии. Работу лайнсменов может выполнять искусственный интеллект.

Арбитров на линии может заменить искусственный интеллект

Арбитров на линии может заменить искусственный интеллект

По информации Mirror, боссы Международной федерации футбольных ассоциаций, ответственные за введение VAR, уже прорабатывают возможность введения технологии.

"В ФИФА уже есть департамент, который изучает подобный вариант. Сможет ли он заменить лайнсменов на камеры и компьютеры, которые будут фиксировать офсайды и ауты? Да, однажды это может случиться", - отметил источник британского издания.

Новости
Видео года: перуанский судья стал звездой, "сломав" систему VAR

Отметим, что аналогичные технологии есть в теннисе, где система Hawk Eye позволяет определить, попал ли мяч в корт. В футболе на многих турнирах также действует технология определения гола: рефери моментально получает сигнал о том, пересек мяч линию ворот или нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионат России по футболу начался с позорного инцидента, связанного с новыми футбольными правилами.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Тег
ФИФА
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
2
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Пора заменить эту гнилyю ФИФА на искусственный интеллект! Тогда точно этой позорной паРРаше не продали бы чемпионат мира! На котором одичалый скот обoсpался по полной! Твари продажные!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...