ФИФА готовит историческое решение

Международная федерация футбола (ФИФА) представит новый Дисциплинарный кодекс, в котором за проявление расизма судьи будут иметь право останавливать матч и засчитывать поражение.

Президент организации Джанни Инфантино после переговоров с шестью футбольными конфедерациями настоял на введении наказания за расизм и дискриминацию от участников поединка либо фанатов.

Расизм на трибунах стадионов России

Как сообщает Sky Sport, будут значительно расширены полномочия арбитров. Отмечается, что наказание будет включать в себя три этапа — сначала арбитр обязан публично потребовать прекратить нарушения. В случае, если инцидент по ходу матча повторится, то необходимо будет приостановить игру и вновь объяснить, что подобное поведение неприемлемо. После первых двух мер рефери сможет досрочно закончить поединок и присудить техническое поражение нарушающей стороне.

Также значительно ужесточаться наказания для игроков и клубов за проявление расизма. Если раньше игрок за подобные нарушения дисквалифицировался на 5 матчей, то теперь наказание будет увеличено до 10 игр. За проявление расизма болельщиками стадионы клубов будут дисквалифицированы, а штраф составит 18 тысяч евро.

Новый Дисциплинарный кодекс впервые вступит в силу на матчах отбора к ЧМ-2022.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант переноса части матчей чемпионата мира-2022 из Катара в Иран. Это произойдет в случае увеличения количества участников турнира с 32-х до 48 команд.

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