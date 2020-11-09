Фиаско "Шахтера" и мини-подвиг "Динамо" в Барселоне: обзор спортивных СМИ

Наши полпреды в Лиге чемпионов – "Динамо" и "Шахтер" – каждый через свою сенсацию на еврокубковой арене подошли к воскресной очной дуэли в рамках национального первенства. Матч этот, ставший событием из ряда вон опять-таки в силу пандемии, принес победу горнякам, которые теперь отстают от столичного клуба всего на очко.

"ЗАРЯ" ВСЕ НИКАК НЕ ВЗОЙДЕТ

Третий представитель Украины на континентальной арене, "Заря", увы, поддержала безрадостный тренд отчетной футбольной недели, проиграв свой поединок в Лиге Европы – в Запорожье греческому АЕКу (1:4). Это третье кряду поражение команды Виктора Скрипника, от которой явно ожидали большего. И которая в нынешнем своем состоянии то ли не может, то ли не хочет извлекать уроков из собственных ошибок, допущенных на старте сезона.

"Сложно находить слова к такой игре "Зари", – читаем в отчете на Ua-football.com (05.11.20). – Не получилось самой игры, скорее мучились, чем играли подопечные Скрипника. И это в том матче, когда необходимо было выложиться на все сто и даже больше. Наверное, самоотдача присутствовала у луганчан, но ее сложно было рассмотреть из-за множества ошибок, невнятных командных действий, порой растерянности и безалаберности, отношения к важному противостоянию".

Аналитики отмечают: помимо объективных проблем, связанных с кадровыми потерями "Зари" в межсезонье, коллектив испытывает и трудности иного рода. В частности, не демонстрирует тактической гибкости.

"Скрипник намагається ставити модерний футбол через володіння, гру в короткий пас, максимальне насичення центральної зони та інтенсивний пресинг / контрпресинг – для українських середнячків (і не тільки) це вкрай нетипова історія, – отмечает Football24.ua (06.11.20). – Європейський підхід екс-тренера "Вердера" відчувається, але на практиці маємо купу проблем, які не були вирішені ще з попереднього сезону. "Зоря" провалюється навіть в УПЛ, не маючи в своєму арсеналі нічого, окрім індивідуальних дій, контратак і дальніх ударів – вони є наслідком неможливості покращити позицію для пострілу й увірватися в штрафний. Прикро, але це факт – найбільш цікавий з тактичної точки зору середняк УПЛ прямо зараз не готовий до сезону. Не тільки у Європі, а й загалом".

Журналист "Трибуны" Николай Решнюк обращает внимание на то, что наставник сборной Украины Андрей Шевченко добился результата, отказавшись от ставки на позиционную игру после разгрома от Франции; что "Шахтер" Луиша Каштру, разгромленный в полуфинале Лиги Европы, в куда более прагматичном стиле начал розыгрыш Лиги чемпионов; что динамовский тренер Мирча Луческу не гнушается играть "вторым номером", и это приносит ощутимые плоды.

"Але ми досі не побачили гнучкість Віктора Скрипника, – пишет Н.Решнюк. – Його "Зоря" незмінно грає в схемі 4-3-1-2 зі славнозвісним ромбом і, схоже, стала надто передбачуваною для суперників. Особливо, суперників рівня єврокубків. Мова не про відвертий автобус в домашній грі проти насправді не сильнішого грецького чи португальського противника. Мова про спробу підлаштуватись під проблеми команди в захисті й зіграти раціональніше наперекір власному стилю" (Ua.tribuna.com, 05.11.20).

"Луганчане были тяжелы в ногах, хотя соперник и отдал им право вести игру первым номером", – описал вкратце ход матча с АЕКом сайт Football.ua (06.11.20).

Подопечные Скрипника создавали моменты для взятия чужих ворот даже при критическом счете на табло, однако активности на чужой половине явно не было достаточно для компенсации ошибок в обороне. Луганчане в каждой своей атаке либо напарывались на средний блок от соперника, либо сами дарили ему мяч неточными передачами, либо пробивали из-за пределов штрафной, что пользы так и не принесло.

"АЕК відмінно розібрав цю "Зорю" на атоми ще перед матчем і помітив, що старт поєдинку команда Скрипника традиційно провалює, – подмечает Игорь Цвик (Sportanalytic.com, 06.11.20). – Ви звернули увагу на те, який божевільний темп задали греки одразу після стартового свистка? Вони цілеспрямовано шукали швидкий гол, адже знали, що "Зоря" "спить у роздягальні" на початку поєдинків у Європі. І якщо АЕК все робив правильно, то луганський клуб просто не виконав домашню роботу і не зробив жодних висновків".

"Все ждали от "мужиков", что их дух вновь возродиться, однако от этого прозвища осталась лишь история, – делает вывод Денис Руденко (Footboom.com, 05.11.20). – Такой беззубой "Зари", думаю, не видели давно. Очень долго работали с мячом, долго принимали решения в тех эпизодах, когда нужно было действовать в миг. Казалось, что все мастерство и качества луганчане растеряли, и трудно поверить, что это та команда, которая завоевала в минувшем сезоне бронзу".

В связи с этим на первый план выходит еще одна проблема клуба – психологическая. "Заря" проигрывает, наступая на одни и те же грабли, причем независимо от ранга соперника.

"Виникають питання до того, що коїться в голові гравців, – исследует ситуацию Football24.ua (06.11.20). – "Зоря" вдруге поспіль пропускає швидкий гол і натурально провалює старт поєдинку. Всі луганці відзначають цю проблему, але нічого не можуть з нею зробити. Та і загалом в діях футболістів не помітно якоїсь іскри та емоції... "Зоря" виглядає розгубленим колективом, який не знає, що робити й не розуміє, в чому його біда. Вже явно окреслились контури психологічної ями... Футболістам і тренерам потрібно зібратись на базі й серйозно поговорити".

Помимо констатации того, что, очевидно, в текущем розыгрыше Лиги Европы "Заря" уже потеряла реальные шансы на выход в плей-офф, авторы материалов о выступлении луганского коллектива высказывают и более глобальные сожаления – о фактической потере еще одного самобытного клуба, с которым в украинском футболе связывали определенные надежды.

"Поки ця версія "біло-чорних" однозначно програє "мужикам" Юрія Вернидуба, котрі могли хоча б інколи "чіпляти" результат, – подытоживает И.Цвик (Sportanalytic.com, 06.11.20). – Для "Зорі" навіть очко у цій групі буде виглядати дивом... Тут не потрібно якось ображати гравців українського клубу. Просто таким є їхній рівень, вище якого стрибнути немає можливості. І якщо кінь загнаний, то скільки ти його не бий батогом, він швидше не побіжить".

"ШАХТЕР" СНОВА УНИЖЕН

Если разгром греками "Зари" поддается логическому обоснованию и осмыслению, то результат дуэли "Шахтера" с менхенгладбахской "Боруссией" не назовешь иначе, чем настоящей катастрофой чемпиона Украины. И дело даже не в счете 0:6, который стал самым крупным домашним поражением отечественных клубов.

"Наша импотенция удивила нас всех", – цитирует главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру Ua.tribuna.com (05.11.20).

"По сегодняшней игре мы почувствовали себя полностью униженными, – развил португалец тему на послематчевой пресс-конференции. – За весь первый тайм мы даже не совершили ни одного фола... Соперники проходили куда хотели, открывали любые зоны, проводили атаки... Когда происходит такое, как сегодня, это оставляет грязное, ужасное пятно на нашей команде" (Profootball.ua, 04.11.20).

Фиаско горняков тем удивительнее, что в двух стартовых турах команда набрала четыре очка с фаворитами группы, в частности, победила в Мадриде местный "Реал", причем далеко не сильнейшим составом! После того, как омоложенный коллектив не дал обыграть себя "Интеру", наставник решил ничего не менять и в противостоянии с "Боруссией", изначально считавшейся главным конкурентом донетчан в борьбе за третье место.

"Самое простое объяснение – Луиш Каштру слишком доверился тому составу, который, прямо скажем, удивил всех, сначала обыграв в Мадриде "Реал", а затем отстояв ничью в поединке с "Интером", – пишет Terrikon.com (04.11.20). – Но такая вещь, как умение справляться с психологическим давлением на самом высоком уровне, приходит с опытом. Так что, задним умом – наверное, все же стоило разбавить этот состав более опытными и уже восстановившимися после коронавируса футболистами".

Вратарь Пятов и полузащитник Степаненко, которые, по мнению большинства аналитиков, вполне могли бы предотвратить столь крупное поражение, с трибуны наблюдали за тем, как уже к середине первого тайма хозяева уступали с разгромным счетом, а до перерыва пропустили и четвертый мяч.

"Что можно сказать про первый тайм в исполнении "Шахтера"? Лишь две вещи: Каштру не угадал ни с составом, ни с тактикой. Чемпион Украины в игре против четвертой команды Германии оказался мальчиком для битья. И дело тут не столько в среднем возрасте "Шахтера", сколько в игре команды: явно ниже среднего", – выносит вердикт Sport.ua (03.11.20).

Накануне, общаясь с прессой, Луиш Каштру очерчивал задачу своих подопечных не предстоящий поединок.

"Крайне важна эффективность как в атаке, так и в обороне – в этом залог успеха, – приводил слова португальца Footboom.com (02.11.20). – Мы прекрасно знаем, что в матче возникнут определенные моменты, когда мы не будем доминировать, и тогда особенно важен этот решающий баланс игры с мячом и без него. Но, помимо этого, думаю, самое главное, что должно присутствовать у нас – это внимательность, дисциплина, полная самоотдача и положительная энергия на поле".

Ничего из перечисленного не было воплощено на поле "Олимпийского".

"Наивным. Таким был сегодняшний "Шахтер" в матче с "Боруссией", – делится впечатлениями Борис Сорокин (Ua-football.com, 03.11.20). – Гладбах играл в современный, быстрый, прогрессивный футбол и наказывал "горняков" за простейшие ошибки. Уровень интенсивности, предложенный сегодня "Боруссией", "Шахтеру" был абсолютно не по силам. Что произошло? Недооценка? Недоподготовка? Просто "черный день"? Все это нелепые оправдания. Сегодня одна команда играла в современный футбол, а другая не предложила ничего, кроме полной растерянности".

Не приходится сомневаться, что и возможная тактика "Боруссии" разбиралась тренерским штабом и была донесена до игроков. Почему же тогда "Шахтер" оказался абсолютно не готовым к прессингу немцев? Почему был настолько уязвим на флангах? Почему снова предстал откровенно беспомощным в атаке? Почему в арсенале у хозяев не нашлось "плана В" в момент, когда все изначально пошло не так?..

"Сложилось впечатление, что Каштру решил на одной тактике (и одним составом) пройти всю Лигу чемпионов, – пишет Сергей Сытник (Footboom.com, 03.11.20). – Вера в молодежь, поощрение проявивших себя игроков – это похвально, это на перспективу. Но в еврокубках все соперники не только высококлассные, но и разные. Со своими сильными и слабыми сторонами. А значит нужен индивидуальный подход и тактическая гибкость. То, что выстрелило в игре с "Реалом", и выстояло против "Интера", рассыпалось уже с первых минут в противостоянии с "Боруссией". "Жеребцы" сделали ставку на прессинг, стремительные фланговые передачи и, как и обещали до игры, буквально доминировали при стандартах. Против этих козырей "оранжево-черные" не нашли контраргументов".

"Цей результат, скоріше за все, стане залізним приводом для поновлення розмов про системну кризу в команді Каштру, які раптом вщухли після мадридської сенсації, нелогічного "сухого" підсумку зустрічі з "Інтером" і – звичайно ж! – феєричної перемоги в донбаському "дербі", – прогнозирует Тарас Савчук (Footclub.com.ua, 03.11.20).

Иронизируя по поводу победы над "Мариуполем", которому "Шахтер" запретил задействовать около полутора десятка арендованных игроков, автор отсылает читателя к обсуждению возможной отставки Каштру. Эта тема снова всплыла – некоторые СМИ не только обращают внимание на то, что клуб не предлагает португальцу продлить истекающий летом контракт, но и называют его вероятного преемника.

"Іноді вже просто здається, що команду потроху готують до тренерства Даріо Срни, – пишет Football24.ua (04.11.20). – Чи повториться ситуація з Євро-2016, коли Фоменко формально ще був головним, але авторитет мав менший за Шевченка? Приниження, якого донецький клуб на своєму полі не знав за всю майже 100-річну історію, може спровокувати справжню бурю змін. Звісно, не зараз, а після завершення групового турніру чи в разі втрати усіх шансів".

Не назвавший себя автор настаивает на том, что игровые проблемы у "Шахтера" начались задолго до матча с "Боруссией". Проваленным оказался уже второй тайм встречи с "Реалом", когда гости отстояли победу только с помощью арбитра, отменившего чистый гол мадридцев. Очко с "Интером" удалось "зацепить" за счет невероятного везения и отказа от того фееричного стиля, о котором, заискивая перед своим работодателем, так любят рассуждать некоторые менеджеры донецкого клуба. Как это было, например, после поражения в Суперкубке Украины от киевлян: мол, за такие победы "Динамо" должно быть стыдно.

Подобная риторика, оказывается, весьма живуча. Некоторые авторы даже поражение со счетом 0:6 считают поводом для ее продолжения.

"На самом деле нет ничего плохого в поражении от "Боруссии", – считает, например, Александр Сажко (Ua.tribuna.com, 04.11.20). – В конце концов 0:6 или 0:1 – это все равно ноль очков в рамках борьбы за еврокубковую весну, хоть и испортили разницу мячей... Фигня случается... Но лучше проигрывать вот так, оставаясь самой молодой командой Лиги чемпионов, чем цепляться за ускользающее прошлое, которое все равно не вернуть. Ошибаться, набирать опыт, учиться".

Но ведь учиться тоже можно по-разному. Если в результате команда будет прогрессировать – то, возможно, и вправду подобные разгромы иногда полезны. Но в данном случае речь, скорее, идет о том, что в течение короткого времени Каштру потерпел два унизительных поражения с разными, по сути, командами.

"Каштру можно попробовать оправдать, кивая в сторону того, что недавно команда пережила вспышку коронавируса и была ослаблена отсутствием опытных игроков, – пишет Ua-football.com (04.11.20). – Но сразу на ум приходит августовское поражение 0:5 от "Интера" в полуфинале Лиги Европы – тогда подобных проблем у "Шахтера" не было. Тогда тренер просто ошибся с тактикой, а футболисты забыли, что играть в футбол – это их обязанность. Получили пять и думали, что хуже уже быть не может. Как оказалось, может. Еще и как".

Поражение от "Боруссии" разрушило все то положительное впечатление, которое Каштру сформировал о себе в матчах с "Реалом" и "Интером", считает безымянный автор с Ua-football.com. Неделю и две недели назад эти же игроки успешно противостояли соперникам выше классом, а против команды, сопоставимой по уровню, опустились до самых низов футбольной пирамиды.

"На поверхности тренерские просчеты, – таков вывод. – Эта команда могла просто устать как морально, так и физически. Вина Каштру в том, что он этого не почувствовал" (Ua-football.com, 04.11.20).

"Очевидно, что вчера вечером по какой-то причине произошел обрыв связи тренера с командой, – предлагает свое резюме Terrikon.com (04.11.20). – Мы можем только констатировать сам обрыв, но не его причины – они коренятся внутри команды и не видны постороннему. Каштру прав в одном – команды на поле НСК "Олимпийского" мы вчера не увидели. Была группа перепуганных, дезориентированных игроков, совершенно не понимающих, что с ними происходит. Кто виноват в том, что так случилось – предмет внутрикомандного анализа, из которого необходимо будет сделать немедленные выводы. Какова бы ни была проблема, приведшая ко вчерашнему позору, ее необходимо устранить, пока она не разрослась до необратимых масштабов".

ПОРАЖЕНИЕ ПОРАЖЕНИЮ – РОЗНЬ

Единственным позитивным итогом выступления нашего еврокубкового трио на неделе стало, как ни парадоксально, еще одно поражение – киевского "Динамо" от "Барселоны" на ее поле со счетом 1:2. И, опять-таки, речь не только и не столько о том, что минимальный проигрыш случился вопреки ожиданиям многих "экспертов", предсказывавших на вечер среды как минимум повторение вторничного шахтерского кошмара.

"При всем уважении к "Динамо", я очень сомневаюсь, что таким составом с "Барселоной" удастся достойно сыграть", – цитировала российского комментатора Алексея Андронова Dynamomania.com (04.11.20). "Не повторить судьбу "Шахтера". Пропустит ли "Динамо" меньше шести в Барселоне?" – задался вопросом Валерий Пригорницкий в заголовке для Kp.ua (04.11.20).

В материале с почти идентичной "шапкой" журналист "ФутБума" Владимир Пояснюк раздавал свои рекомендации игрокам букмекерских контор.

"На что ставить? На "Барселону" с форой. Советую "минус три с половиной", но смело можно брать и больше. Интрига в матче только одна – сколько захочет забить команда Кумана, которой нужно реабилитироваться за провальный старт сезона. Думаю, что захочет много, а "Динамо" позволит ей это. Вечер среды нужно просто пережить и сразу же забыть, готовясь к "Шахтёру"" (Footboom.com, 04.11.20).

Главным поводом для пораженческих настроений стала вспышка коронавируса, вынудившая "Динамо" играть очередным вариантом экспериментального состава. До последнего момента вообще были сомнения – состоится ли матч, поскольку в столицу Каталонии отправились всего 13 игроков из основного заявочного списка, и позитивный тест любого из них накануне игры рисковал сорвать поединок.

К счастью, на выезде вирус больше не проявился, а динамовская молодежь на поле "Камп Ноу" едва не сотворила оглушительную сенсацию и, по крайней мере, заставила грозную "Барсу" изрядно понервничать.

"Вчора був той дуже рідкісний випадок, коли після поразки нашої команди на європейській арені засинати було легко і приємно, а на душі було відчуття такого тепла і задоволення грою, котре навіть після перемог далеко не завжди приходить, – делится эмоциями Игорь Цвик (Sportanalytic.com, 05.11.20). – "Динамо" вчора стало справжнім героєм, воно показало, що готове битися на полі навіть далеко не в найкращих умовах, а найголовніше – може грати у футбол, а не просто ставити перед власними воротами мільйон автобусних парків у надії на нульову нічию".

Хотя после первых минут матча могло показаться, что сбываются самые мрачные предположения о возможном "избиении младенцев". Месси открыл счет с пенальти, а затем его партнеры не реализовали еще несколько выгоднейших моментов. Но постепенно игра выровнялась, отодвинулась от ворот "Динамо", а затем голевые ситуации стали возникать уже у ворот "Барселоны".

"После таких, пускай и проигранных, матчей не хочется ни думать, ни писать ни о чем плохом. Все ребята выложились, все сыграли, как могут и умеют на данный момент, а некоторые даже прыгнули выше головы, – констатировал Андрей Шахов-старший на портале Fraza.com (05.11.20). – Да я считаю, что и команда в целом тоже прыгнула выше головы. Многие ли могли предположить, что этот состав доставит столько проблем "Барселоне", которая за эту победу будет признательна, в первую очередь, своему вратарю?

"Динамо" в этом матче не нанесло ни одного удара из-за штрафной, так что практически все они были опасными, и если бы не немецкий вратарь... Тер Штеген взял три выхода один на один, сложнейший мяч после удара Буяльского головой, да и предшествовавший голу Цыганкова удар Вербича был из разряда практически неберущихся! Получается, немецкий вратарь вытащил как минимум пять "мёртвых" мячей! Пять!".

Но и голкипер киевлян сыграл выше всяких похвал. Руслан Нещерет проводил всего второй матч за основной состав "Динамо", но сложилось впечатление, что на последнем рубеже бело-синих – умудренный опытом встреч подобного уровня и абсолютно уверенный в себе мастер. В итоге УЕФА включил Нещерета в символическую сборную третьего тура Лиги чемпионов, а пресса расхваливает юного киевлянина на все лады!

"На счету 18-летнего кипера 12 (!) сейвов. Это рекорд группового этапа в текущем сезоне, – отмечает Олег Барков (Ua.tribuna.com, 06.11.20). – Сразу вспоминаются 12 сейвов Бущана в игре с "Гентом". Помимо сейвов, Руслан здорово руководил своими защитниками, даже в трансляции были слышны его подсказки. А еще продемонстрировал – он действительно классно играет ногами. Нещерет отдал 37 передач, из них только три оказались неточными. У "Динамо" всегда была сильная вратарская школа. Похоже, это еще один ее качественный выпускник".

"Именно он раз за разом "оставлял в игре" динамовцев, именно он дарил партнерам вдохновение и понимание, что пока там сзади есть, кому выручать, никто не мешает и впереди добавить. И дать поработать тер Штегену. Ленивый только не отмечал, как же не вовремя вернулся немецкий голкипер в "рамку" хозяев. Но что уж… Там – Нещерет, здесь – тер Штеген, кого из двух "куражных" вратарей пробьют больше – тот и выиграет. И этим кем-то стала все же "Барселона"", – отдает должное вратарскому искусству Павел Булах (Footboom.com, 04.11.20).

Впрочем, далеко не только благодаря своему голкиперу "Динамо" боролось за очки и создавало "Барселоне" проблемы.

"Я доволен тем, как мы сыграли сегодня, особенно в отношении выходов из обороны в атаку – были и скорость, и последний пас, – оценит действия своей команды на пресс-конференции Мирча Луческу. – Учитывая все условия и сложности, в которых мы оказались накануне сегодняшнего поединка, думаю, мы показали очень хорошую игру, я ею очень доволен. У нас были очень хорошие атаки. Мы очень хорошо трансформировали нашу оборонительную игру в атаку, создав достаточно много моментов у ворот хозяев" (Dynamo.kiev.ua, 05.11.20).

Многим очевидцам эта игра напомнила легендарный разгром "Барсы" киевским клубом, случившийся почти день в день – 5 ноября 1997 года, с хет-триком Андрея Шевченко. Ноющая боль того поражения, как оказалось, до сих пор не дает каталонцам спать спокойно, а нынешний состав "Динамо" обильно сыпанул соли на старые раны соперника.

"Тер Штеген вовремя вернулся в стартовый состав, ведь если бы не он... Кто помнит 1997 год и "Динамо" с Шевченко и Ребровым в составе, тот поймёт, чем могла завершиться встреча. Если бы у "Барселоны" на воротах вчера стоял Байя, а не Тер Штеген, то каталонцы пропустили бы намного больше голов", – предположила испанская газета El Mundo Deportivo (04.11.20).

"Гості розслабилися і зрозуміли, що грати в короткий пас у дотик, закидання вперед і вибігання в контри – цілком реальна стратегія, – описывает игру "Динамо" Тарас Котив (Football24.ua, 05.11.20). – І далі вже самі почали рвати "синьо-грантовий" захист на шмаття так, як не робили ще ні з ким при Луческу. Стільки гольових моментів створити у цій святині дорогого варте. Багато в чому шалені розриви безпорадної оборони іменитого суперника нагадували ті тріумфальні 0:4, які трапилися тут же 23 роки тому.

Не вистачало лише кілера в атаці. По-доброму самовпевненого малого а-ля Нещерет, 21-річний Андрій Шевченко чи Фаті, який піймає кураж і буде карати. Супряга має швидкість, не гіршу за молодого Шеву, здатен виграти пару метрів у Де Йонга, але далі програє у всьому – недостатньо характеру, замало чемпіонської крові, відсутність стрімкого прогресу".

Юный форвард "Динамо", увы, не реализовал два выхода один на один. Столько же моментов упустил и Цыганков, все же забивший мяч в ответ и превративший последние минуты матча в этакий триллер с непредсказуемым исходом.

"2:1. 15 минут до конца. Показалось, что этот результат вселил страх в каталонцев. "Динамо" мечтало о ничьей, а "Барса" мечтала не упустить победу. Моменты были, но отлично проявил себя Нещерет, который отбил в этот вечер почти всё, что летело в створ ворот. Куман пытался не показывать на камеру своё облегчение, но финальный свисток звучал как спасение для "Барселоны", которая явно не ожидала от "Динамо" такой игры", – резюмирует авторитетное испанское издание Marca (05.11.20).

"В должном объеме каждый в эту игру вложился, никто из неё не выпал, каждый внёс, что умел, – это уже оценка П.Булаха (Footboom.com, 04.11.20). – Динамовцы с Нещеретом в тылу вполне могли сегодня сотворить сенсацию и увезти с "Камп Ноу" ничью. И вряд ли кто-то бы воскликнул – да ну, это же против всякой игровой логики! Нет. На фарте – да, проигрывая по статистике и возможностям – да. Но моментов для рождения сенсации гости создали достаточно, чтобы подвести фундамент под возможный положительный результат".

"Ребята, огромнейшее вам спасибо, за такую игру! – не сдерживает эмоций А.Шахов-старший. – Вы едва не сделали эту мечту явью... Жаль, что не дожали. Но ведь в одночасье ничего не происходит, а о ничьей на "Камп Ноу" с такими кадровыми потерями можно только мечтать" (Fraza.com, 05.11.20).

Анализируя матч, многие СМИ отмечают: киевлянам удалось кардинально поменять игру после неудачных стартовых 15 минут, а во втором тайме и вовсе создать ряд опаснейших моментов, при должной реализации которых можно было бы смело претендовать на очки. В кои-то веки "Динамо" на евроарене, да еще против топ-соперника, выдает показатель ожидаемых голов в 2,14xG! Не менее важно и то, что команда Луческу определенно сделала выводы из неудачного второго тайма против "Ференцвароша", сумев в Барселоне, наоборот, существенно прибавить после перерыва.

Иными словами, налицо – титанический труд главного тренера киевлян, дающий эффект. В короткий срок Мирче Луческу удалось преобразить коллектив, которому теперь по силам справляться не только с турнирными задачами, но и подчас с трудностями "околоспортивного" толка.

"Зліпити за кілька днів таку команду, яка весело здійснюватиме набіги в чужий штрафний, сміливо підключатиме флангових захисників і шокуватиме суперзірок "Барси" у відборі, це неймовірно, – пишет Т.Котив (Football24.ua, 05.11.20). – "Динамо", схоже, росте з кожним матчем. Від несміливості з "Ювентусом", через агресію проти команди Реброва, з якою втратили очки через пізні заміни та втому, до розумного футболу, який приносить насолоду...

Чи багато хто чекав такого натхненного футболу від знекровленої київської команди? Швидше змагалися у тому, хто спрогнозує більший розгром. І що найважливіше, команду нарешті вистачило на 90 хвилин після серії неоднозначних фінішів. А організація гри, фази швидкого переходу в атаку та оборону, зміна від плану А до плану Б були настільки добре продумані, що це викликало повагу. Динамівці змусили поважати себе всю Іспанію, одну з найфутбольніших країн світу".

"НЕ ИЩИТЕ ЛОГИКУ В ФУТБОЛЕ..."

Один из украинских футбольных тренеров как-сто сказал, что нет абсолютно никакого смысла искать в футболе логику. Судите сами. "Реал", уступив "Шахтеру" в Лиге чемпионов, затем довольно лихо разобрался в чемпионате Испании с "Барселоной", которая в самом престижном из еврокубков не знает потерь. Донецкий клуб, выигравший в Мадриде, спустя всего две недели с треском разбит "Боруссией", но затем побеждает в национальном первенстве "Динамо", более чем достойно выглядевшее в противостоянии с "Барсой".

С сожалением приходится констатировать, что суть лидерского дерби отечественного первенства была выхолощена из-за новых случаев заражения ковидом в стане "Динамо": к тем, кто отсутствовал на "Камп Ноу", добавились также Шепелев и Супряга. В общей сложности по медицинским причинам на поединок с "Шахтером" не смогли выйти 16 (!) игроков киевской команды, а в заявке среди запасных значились всего четыре полевых игрока.

"Руководство киевского "Динамо" обращалось к "Шахтеру" во вторник, 3 ноября, с просьбой о возможном переносе матча этих команд, – ретранслирует сайт Sport.ua (06.11.20) информацию ТГ-канал Динамо Киев Inside. – Причиной является большое количество инфицированных коронавирусом футболистов киевской команды. В донецком клубе на предложение о переносе ответили отказом".

Матч состоялся в запланированные сроки. В первые 45 минут на поле шла равная игра, горняки повели в счете после не совсем логичного гола Мораэса (на выходе ошибся Нещерет). А уже после перерыва, когда "Динамо" пришлось играть в меньшинстве, без Сидорчука, удаленного служительницей Фемиды Екатериной Монзуль, "Шахтер" забил еще дважды.

По горячим следам некоторые СМИ пытаются провести красной нитью в отчетах об этой встрече мысль об убедительной сатисфакции донецкого клуба за поражение от бело-синих в Суперкубке Украины и даже о реабилитации за унизительный разгром в Европе. Наверняка этот информационный тренд найдет сторонников за то время, пока на первый план не выйдут проблемы национальной сборной. Пандемические "пробоины" "Динамо" – это теперь головная боль и для Андрея Шевченко, лишившегося нескольких ключевых исполнителей перед решающими матчами Лиги наций. Волей-неволей тренеру сборной придется обойтись без кое-кого из героев недавней сенсационной победы над Испанией. Волей-неволей ситуация возводит "Шахтер" в статус базового клуба национальной команды накануне выездных встреч с Германией и Швейцарией. Там-то, видимо, и станет ясна истинная цена амбиций подопечных Каштру, опозорившихся в последнем туре Лиги чемпионов и имеющих во втором круге этого турнира весьма призрачные перспективы, зато крупно обыгравших мариупольских мальчиков для битья и обескровленное "Динамо".

Можно понять португальца, под которым тренерское кресло уже ходит ходуном. "В команде "Динамо" проблем нет. Может быть, какие-то небольшие – да, но больших проблем нет", – предварял Каштру игру с киевлянами. "Мы абсолютно честно добились победы в матче против очень сильного соперника", – отметил он на послематчевой пресс-конференции.

Однако, куда вернее охарактеризовал близкую к скандальной ситуацию его визави.

"Сегодня выиграл COVID, но проиграл Fair Play, – цитирует Мирчу Луческу динамовский сайт Шурика (Dynamo.kiev.ua, 08.11.20). – Я бы никогда не играл в таких условиях такой важный матч, даже если бы представлял другую сторону. Подчеркиваю, я бы не сыграл этот матч! Исход чемпионата должны решать команды на поле, а не COVID".

Помнится, чиновники отечественной федерации футбола не так давно выступили с любопытной инициативой: матчи "Динамо" и "Шахтера" лидеры нашего футбола должны проводить исключительно в боевых составах. Именно с этой мотивировкой дисциплинарные органы ФФУ/УАФ даже подогнали срок дисквалификации одного из футболистов донецкого клуба. Увы, в данном случае мы не услышали подобных мнений и даже намека на оценку сложившейся у киевлян ситуации из стен Дома футбола.

Зато – увидели очередное проявление "трепетного" отношения к дерби, в виде назначения на главный поединок первого круга Екатерины Монзуль. Складывается впечатление, что в украинском судейском корпусе нет никого более квалифицированного, нежели эта дама-арбитр, которая неоднократно демонстрировала: она элементарно не поспевает за скоростями игры двух ведущих команд, совершенно не ощущает духа борьбы и, помимо всего прочего, проявляет избирательную "принципиальность". Это случилось и на сей раз.

"Если смотрели VAR, то нужно было посмотреть и эпизоды с игроками "Шахтера" – Марлосом и Хочолавой", – прокомментировал эпизод с удалением Сидорчука динамовец Беньямин Вербич (Dynamomania.com, 09.11.20).

Уместно вспомнить также грубые нарушения со стороны Маркоса Антонио и Тайсона, оставшиеся без надлежащего внимания рефери. Фол последнего на Буяльском, сорвавший на 19-й минуте перспективную контратаку киевлян, был куда брутальнее, нежели нарушение динамовца Андриевского, которое минутой ранее Монзуль оценила предупреждением. Но бразильца судья лишь пожурила устно.

По мнению судейского эксперта, экс-арбитра ФИФА Мирослава Ступара, красной карточки Сидорчуку вообще бы не было, если бы Монзуль не пошла на поводу у арбитра ВАР Николая Балакина.

"Большинство арбитров на международном уровне рассудили бы этот эпизод не формально, а по футбольному – желтая карточка, – отметил Ступар в интервью Ua-football.com (08.11.20). – Но нашим судьям это не свойственно. Монзуль стала заложником подсказки Балакина – "иди посмотри". По тексту правил – это серьезное игровое нарушение, но надо иногда проявлять гибкость для развития футбола. Это был матч не юношеских команд, которые надо учить играть в футбол. Не Монзуль, но Балакин убил всю интригу в матче – он заставил ее поступить формально. Если бы Балакин не вмешался, мы бы видели другой футбол. Проблема в том, что такими решениями судьи заставляют наш футбол развиваться строго по формальным законам. А где возможности для творчества? Где соблюдение духа игры, который импонирует зрителям на трибунах и у экранов? ВАР убивает этот дух".

Видимо, уместно уточнить: ВАР убивает дух Игры, оказываясь в неумелых (либо заангажированных) руках. И на проблему стоит смотреть шире. Только по итогам последнего тура в Премьер-лиге специалисты делают выводы: "Рух" ушел от поражения благодаря голу с несправедливого пенальти, а "Десна" победила "Минай" после гола из офсайда.

Спортивный директор последнего Михаил Кополовец поделился своими впечатлениями о судействе в этом поединке.

"Не уступив сопернику по игре, мы проиграли по милости судейской бригады, не заметившей очевидного офсайда у нападающего хозяев, забившего решающий гол. Но ведь арбитром Блавацким были допущены еще две серьезные ошибки. При пробитии игроком "Миная" пенальти, вратарь хозяев еще до удара сделал несколько шагов вперед, поэтому 11-метровый нужно было перебить. А в конце матча арбитр почему-то проигнорировал толчок в спину защитником "Десны" нашего игрока и вместо назначения очевидного пенальти, наказал его предупреждением за симуляцию" (Meta-ratings.com.ua, 08.11.20).

Отвратительное обслуживание матчей арбитрами стало притчей во языцех в первой лиге, а на уровне юношеских лиг порой творится откровенный судейский беспредел.

Директор ДЮФШ "Динамо" им. В.Лобановского Александр Ищенко с возмущением рассказал о том, как проходили выездные матчи 10-го тура элит-лиги ДЮФЛ между "ДВУФК-Днепр" и "Динамо" возрастных категорий U15 и U17, которые состоялись в Днепре.

"Такие игры тяжело комментировать, поскольку остается неприятный осадок от судейства как в первом матче, так и во втором, которое повлияло на результат. Но самая главная проблема в том, что психология ребят в этом возрасте травмируется. Они не играют так, как должны. Наверняка, вы слышали крики руководителей команды хозяев: "Падай, падай, еще раз падай!". И они падали. И в первой, и во второй игре пенальти были назначены необоснованно и просто необъяснимо. А не засчитанные мячи, которые забили наши ребята – это дополнение к тому, что мы видели. Ассистенты арбитра и голы отменяют, и пенальти назначают – это продолжалось на протяжении двух матчей, судейство было идентичным.

Мы предоставим необходимые материалы в судейскую коллегию. Лучано Луччи в прошлом году говорил мне, что это молодые рефери, и они могут ошибаться. Но нет, это не ошибки, просто люди знают, что делать, они запрограммированы – поверьте, я знаю, о чем говорю и уже видел такие моменты. А в финальной шестерке и вовсе каждая игра будет, словно финал, поэтому, чтобы весной скандалы не накладывались один на другой, нужно сейчас навести порядок.

Необходимо сделать выводы и позволить расти нашим футболистам, а такое судейство мешает этому. Получается, мы готовим психологически неполноценных игроков, которые будут либо бояться вступать в отбор, либо падать в любой ситуации и просить пенальти", – акцентирует Ищенко внимание на проблеме, которая вышла из кабинетов УАФ (Fcdynamo.kiev.ua, 07.11.20).

И если говорить о вирусе, убивающем принципы Честной Игры, то это отнюдь не ковид. Имя ему – беспринципность, непрофессионализм, а то и банальная коррупция...