Сойти с ума: что натворили "Реал" и "Барселона" в 1/4 финала ЛЧ

В футбольной Лиге чемпионов определились участники полуфинальной стадии. Несмотря на весь скепсис относительно интриги в некоторых парах, матчи 1/4 финала подарили просто нереальные эмоции.

Разумеется, особняком стоит то, что вытворили итальянские клуб напару с испанскими грандами. Сначала нас восхитил суперпуперкамбэк итальянской "Ромы" в противостоянии с "Барселоной". Сразу после жеребьевки четвертьфиналов "волкам" отвели роль сладкой булочки для каталонцев. А уж после того, как римляне были прибиты на "Камп Ноу", ответная игра представлялась формальностью. Итальянцы же сумели перевернуть в этой паре все с ног на голову, явив истинное чудо.

Рома – Барселона

А затем стал чудить и "Реал". После разгрома в Турине "сливочные" умудрились уже к 60-й минуте домашнего матча разбазарить свое преимущество. А дальше была просто эпичная концовка со спорным пенальти, удалением Буффона и голом Роналду, который все же вывел испанцев в следующий круг.

Ювентус – Реал

Проход в полуфинал "Ливерпуля" также относится к разряду сенсаций. Юрген Клопп и его ребята по сумме двух уничтожили других англичан – "Манчестер Сити" – 5:1. "Обозреватель" делится своими впечатлениями от второй стадии плей-офф Лиги чемпионов.

ОТ РОНАЛДУ ДО ОЛИВЕРА

"ЮВЕНТУС" – "РЕАЛ" – 0:3 / ОБЗОР

"РЕАЛ" – "ЮВЕНТУС" – 1:3 / ОБЗОР

Противостояние "Реала" и "Ювентуса" – повторение финала Лиги чемпионов минувшего – ожидалось с большим нетерпением. Учитывая проблемы мадридской команды по ходу нынешнего сезона, шансы их туринского оппонента оценивались весьма высоко. Но едва ли кто-то мог ожидать то, как сложится эта итало-испанская дуэль.

Ювентус – Реал

Ювентус – Реал

Ювентус – Реал

Ювентус – Реал

На "Ювентус Стэдиум" гости устроили настоящую феерию, а ее главным творцом был Криштиану Роналду. Во-первых, португальский бомбардир побил рекорд турнира по количеству голов за один розыгрыш. Во-вторых, забил совершенно невероятный гол ударом в падении через себя. Как, вы уже забыли этот космический полет?

СУПЕРГОЛ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Кстати, после игры его пытался повторить один из аргентинских журналистов, но для него это закончилось переломом ноги.

Ювентус – Реал

Ответная игра на "Сантьяго Бернабеу" должна была стать проходной. Так думали все кроме футболистов "Ювентуса" и голкипера "Реала" Кейлора Наваса. Уже на второй минуте Манджукич выел гостей вперед, а затем коста-риканский страж ворота "галактикос" привез еще два мяча, сделав из себя и своей команды посмешище. Особенно громко смеялись в эти минуты в Барселоне.

Гол Манджукича

Второй гол Манджукича

Гол Матюиди

Ювентус – Реал

Ювентус – Реал

Ювентус – Реал

Ювентус – Реал

То, что произошло дальше, цензурными словами описать очень сложно. Английский арбитр Майкл Оливер уже в компенсированное время назначил спорный пенальти в ворота Буффона. Джиджи просто взбесился из-за этого, набросившись на арбитра с кулаками. Красная карточка, "точка", разбег Роналду, могучий удар в верхний угол, бесполезный полет Щенсны. Занавес.

Ювентус – Реал

Ювентус – Реал

Ювентус – Реал

Ювентус – Реал

Удаление Буффона

Гол Роналду с пенальти

МОЩЬ "ВОЛКОВ"

"БАРСЕЛОНА" – "РОМА" – 4:1 / ОБЗОР

"РОМА" – "БАРСЕЛОНА" – 3:0 / ОБЗОР

"Барселона" в двух матчах с "Ромой" показала совершенно разный футбол. На родном стадионе каталонцы выглядели традиционно изящно и классно, зато на римском "Олимпико" просто провалились. При этом итальянцы что в Испании, что на своей арене смотрелись очень здорово. Да, на "Камп Ноу" им немного не хватило везения и наглости, зато перед родной публикой они просто затоптали соперника.

Рома – Барселона

Рома – Барселона

Рома – Барселона

Рома – Барселона

По правде, "Барса" и в домашней игре должна была иметь серьезные проблемы. Вот только судья той встрече Данни Макела не решился наказать испанцев пенальти как минимум за два фола в своей штрафной. 4:1 в пользу испанцев – явный перебор, что "Рома" и доказала в ответной встрече.

"Волки" вряд ли выходили на поле "Олимпико" с сильной верой в итоговый успех, но их план на игру четко прослеживался. Высокий темп, ожесточенный прессинг и, что самое главное, мощь – вот залог триумфа "Ромы". Как только каталонцы пытались в два-три человека убежать в атаку, их тут же настигал целый табун из 7-8 соперников.

Рома – Барселона

Рома – Барселона

Рома – Барселона

Рома – Барселона

Рома – Барселона

Рома – Барселона

ВИДЕО ГОЛОВ В МАТЧЕ РОМА – БАРСЕЛОНА

Гол Джеко

Гол де Росси

Гол Маноласа

"Рома" просто затоптала в большинстве своем миниатюрных футболистов "Барселоны". Апофеозом, пожалуй, можно назвать пенальти, который Эдин Джеко (фанат Шевченко!) заработал, лихо продавив самого мощного в составе каталонцев Жерара Пике. Заслуженный выход обидчика "Шахтера" в полуфинал поставил на уши всю футбольную Европу. А эмоции римлян после финального свистка стоят отдельного видео.

ФИАСКО ПЕПА

"ЛИВЕРПУЛЬ" – "МАНЧЕСТЕР СИТИ" – 3:0 / ОБЗОР

"МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "ЛИВЕРПУЛЬ" – 1:2 / ОБЗОР

Насколько Хосеп Гвардиола был крут в "Барселона", настолько же беспомощным он стал на тренерском мостике "Баварии" и "Манчестер Сити". Разумеется, речь о Лиге чемпионов, где ярый фанат независимости Каталонии уже шесть сезонов подряд не светился в финале, а последние два розыгрыша и вовсе провалил.

Ливерпуль – Манчестер Сити

ВИДЕООБЗОР МАТЧА ЛИВЕРПУЛЬ – МАНЧЕСТЕР СИТИ

Если с "Баварией" Пеп постоянно вылетал в полуфинале от испанских клубов, то с "Манчестер Сити" он сначала "сгорел" французскому "Монако", а теперь и соседям из Ливерпуля. "Горожане" могут, конечно, пенять на судейство (два отмененных чистых гола, мяч Салаха на "Энфилде" после вне игры), но должны винить только себя.

Ливерпуль – Манчестер Сити

Ливерпуль – Манчестер Сити

Ливерпуль – Манчестер Сити

Ливерпуль – Манчестер Сити

Ливерпуль – Манчестер Сити

В первом матче противостояния с "красными" подопечные Гвардиолы попали под совершенно космический прессинг соперников. "Ливерпуль" Клоппа просто не давал продохнуть оппоненту, что и вылилось в три безответных гола уже к исходу получаса игры. И это еще "горожане" легко отделались – левый фланг обороны "горожан" просто провалился, и зайти в ворота Эдерсона могло больше.

Ливерпуль – Манчестер Сити

Ливерпуль – Манчестер Сити

"Сити" возлагал огромные надежды на домашнюю игру, где повел в счете уже на второй минуте. Хозяева пытались развить успех и даже забили второй, который был ошибочно отменен из-за офсайда. В перерыве Гвардиола с дикими воплями набросился на арбитра, за что был отправлен на трибуны.

Ливерпуль – Манчестер Сити

Возможно, этот момент и внес нервозность в действия футболистов из Манчестера, которые во втором тайме пропустили дважды и с грохотом пролетели мимо киевского финала.

"БАВАРИЯ" ИДЕТ НА КИЕВ

"СЕВИЛЬЯ" – "БАВАРИЯ" – 1:2 / ОБЗОР

"БАВАРИЯ" – "СЕВИЛЬЯ" – 0:0 / ОБЗОР

Исход пары "Бавария" – "Севилья", пожалуй, был наиболее предсказуемым. Немецкий клуб считается одним из главных претендентов на участие в решающем матче на НСК "Олимпийский", а вот "Севилья" вообще впервые за 60 лет оказалась в четвертьфинале самого престижного европейского клубного турнира.

Бавария – Севилья

Бавария – Севилья

Бавария – Севилья

Бавария – Севилья

Бавария – Севилья

Немецкий гранд в достаточно экономном режиме доказал свое преимущество. Добыв волевую победу на выезде, "Бавария" достаточно спокойно скатала нулевочку на своем поле. Юпп Хайнкес прервал свою рекордную 12-матчевую победную серию в Лиге чемпионов, но продолжил путь в сторону Киева...