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ФФУ жестоко наказала игрока "Динамо" за матч с "Шахтером"

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Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш получил четырехматчевую дисквалификацию за удаление в четвертьфинальной встрече Кубка Украины с донецким "Шахтером".

Такое решение было принято по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины, сообщает пресс-служба организации. Такое наказание Гармаш понес за красную карточку, которую он получил за агрессивное поведение в отношении бразильского форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса.

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Дисквалификация распространяется на все внутренние соревнования, в которых принимает участие столичный клуб. Таким образом, Денис пропустит матч Премьер-лиги с "Мариуполем", "Шахтером", "Львовом" и "Александрией". Гармаш сможет вернуться на поле 11 мая, когда киевляне на своем поле сыграют с "Зарей".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне киевское "Динамо" оформило исторический трансфер уругвайского легионера.

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Темы
Кубок Украины по футболуПремьер-лига УкраиныФФУ
Персона
Денис Гармаш
Тег
ФК Динамо Киев
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