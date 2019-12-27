ФФУ жестко наказала "Динамо"

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ (бывшей ФФУ) оштрафовал "Десну" и "Динамо" за поведение болельщиков в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

Как сообщает официальный сайт УАФ, столичный клуб должен заплатить 300 тысяч гривен за неподобающее поведение фанатов, а черниговскую команду наказали на сумму в 100 тысяч гривен и одним матчем при пустых трибунах.

Болельщики "Динамо" Киев Гордон

Стоит отметить, что это не первый случай в нынешнем сезоне, когда "Динамо" штрафуют из-за нарушения правил поведения болельщиков на трибунах. Ранее это случилось в кубковой встрече с донецким "Шахтером", а также в поединке против "горняков" в чемпионате.

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты киевлян разгромили вагон электрички после выездного матча против черниговской "Десны".

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