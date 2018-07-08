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Чемпионат мира 2018
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ФФУ вступилась перед ФИФА за Виду, посвятившему Украине победу над Россией на ЧМ-2018

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Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко поддержал игрока сборной Хорватии Домагоя Виду, который посвятил победу своей национальной команды Украине.

"У футболиста, который много лет защищал честь киевского "Динамо" и жил в столице Украины в очень тяжелое для нашей страны время, осталось здесь много друзей и болельщиков, заслуживших, чтобы частичку этой победы он посвятил именно им! За последние несколько лет обращение "Слава Украине!" стало для наших граждан символом несгибаемости и патриотизма!", - написал он в своем Facebook.

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По словам Павелко, уважение Виды к Украине и украинцам "вполне естественно".

"Он имеет право публично высказать уважение и к Украине, и к ее гражданам! Мы оперативно направили в соответствующие органы ФИФА и УЕФА письма с целью защитить не только футболиста хорватской сборной, но и, в первую очередь, человека, который имеет право на свою позицию и уважает нашу страну!!! И Вида сыграет в полуфинале ЧМ-2018! Слава Хорватии! Слава Украине!!!", - подчеркнул глава ФФУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия завершилась победой "клетчатых" с общим счетом 6:5.

Этот успех хорваты посвятили Украине, записав соответствующий ролик. Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.

ФИФА вынесла Виде предупреждение за неспортивное поведение.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Андрей ПавелкоДомагой Вида
Место
Украина
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