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ФФУ приняла сенсационное решение в деле Мораеса: спортивные итоги 1 апреля

4.2тЧитать материал на украинском

Федерация футбола Украины приняла любопытное решение в деле Жуниора Мораес, а американский боксер Шеннон Бриггс оценил шансы Александра Усика в хевивейте. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 1 апреля.

Кроме того, россиянин Александр Поветкин высказался о бое с Александром Усиком. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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Читайте все новости по теме "Скандал с Мораесом" на OBOZREVATEL.

Тема
Скандал с Мораесом
Персоны
Александр УсикАлександр ПоветкинЖуниор Мораес
Тег
ФК Динамо Киев
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