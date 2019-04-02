ФФУ приняла сенсационное решение в деле Мораеса: спортивные итоги 1 апреля

Федерация футбола Украины приняла любопытное решение в деле Жуниора Мораес, а американский боксер Шеннон Бриггс оценил шансы Александра Усика в хевивейте. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 1 апреля.

Кроме того, россиянин Александр Поветкин высказался о бое с Александром Усиком. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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