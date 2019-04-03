ФФУ приняла необъяснимое решение по матчу "Шахтер" — "Динамо"

Комитет арбитров Федерации футбола Украины принял странное решение относительно судейской бригады на матч 1/4 финала Кубка страны, в котором сразятся "Динамо" и "Шахтер".

Поединок состоится в воскресенье, 7 апреля, на харьковском стадионе "Металлист". Обслуживать игру доверили 37-летнему рефери Максиму Козыряцкому из Запорожья.

Стоит отметить, что он лишь с прошлого года начал обслуживать матчи Премьер-лиги, и совершенно не обладает опытом и статусом для работы на главном дерби страны. В его активе всего восемь встреч элитного дивизиона (из них пять – с участием "Александрии").

Максим Козыряцкий "Динамо" Киев от Шурика

Помогать Козыряцкому на матче "Шахтер" – "Динамо" будут опытные лайнсмены Александр Войтюк из Запорожья и Владимир Володин, который представляет Херсон. Роль четвертого арбитра исполнит харьковчанка Екатерина Монзуль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появилась информация о былом конфликте между главным тренером "Динамо" Александром Хацкевичем и одним из легионеров.

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