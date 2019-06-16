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ФФУ показала, что творилось в раздевалке после победы Украины на ЧМ U-20

8.6тЧитать материал на украинском

Футболисты молодежной сборной Украины по футболу позволили себе расслабиться после победы в финале чемпионата мира U-20.

Федерация футбола Украины (ФФУ) на своем канале в Youtube представила запись того, что происходило в раздевалке "сине-желтых" по окончанию главного матча мундиаля в Польше.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим насладиться фантастической атмосферой успеха.

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Новости
Стадион фантастически исполнил гимн Украины на финале ЧМ по футболу U-20

Как сообщал OBOZREVATEL, финал ЧМ U-20 Украина - Южная Корея завершился со счетом 3:1. Дубль оформил нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга.

Позже появилось видео торжественной церемонии награждения.

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Место
ПольшаЛодзь
Тег
Молодежная сборная Украины по футболу
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Теперь наших юных талантов растаскают по избирательным нам спискам партий.
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Молодцы!!!!
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