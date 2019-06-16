ФФУ показала, что творилось в раздевалке после победы Украины на ЧМ U-20

Футболисты молодежной сборной Украины по футболу позволили себе расслабиться после победы в финале чемпионата мира U-20.

Федерация футбола Украины (ФФУ) на своем канале в Youtube представила запись того, что происходило в раздевалке "сине-желтых" по окончанию главного матча мундиаля в Польше.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим насладиться фантастической атмосферой успеха.

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу

Как сообщал OBOZREVATEL, финал ЧМ U-20 Украина - Южная Корея завершился со счетом 3:1. Дубль оформил нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга.

Позже появилось видео торжественной церемонии награждения.

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