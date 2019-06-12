ФФУ опозорилась с украинским анонсом финала ЧМ U-20

Украинская ассоциация футбола (УАФ) ошиблась с анонсом финала чемпионата мира U-20 Украина - Южная Корея.

В новости о билетах на решающий матч молодежного мундиаля работники УАФ разместили флаг Северной Кореи.

Ошибочный пост был быстро исправлен, однако курьезную фотографию успели сохранить пользователи.

Новости ФФУ прекратит свое существование

Напомним, что конгресс Федерации футбола Украины на своем заседании в Запорожье принял решение о переименовании организации.

С 17 мая 2019 года она официально будет именоваться Украинской ассоциацией футбола (УАФ).

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Украина - Южная Корея пройдет 15 июня на стадионе "Видзев" в городе Лодзь (Польша).

В полуфинале подопечные Александра Петракова в драматичном триллере обыграли команду Италии.

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