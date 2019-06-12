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ФФУ опозорилась с украинским анонсом финала ЧМ U-20

3.6тЧитать материал на украинском

Украинская ассоциация футбола (УАФ) ошиблась с анонсом финала чемпионата мира U-20 Украина - Южная Корея.

В новости о билетах на решающий матч молодежного мундиаля работники УАФ разместили флаг Северной Кореи.

Ошибочный пост был быстро исправлен, однако курьезную фотографию успели сохранить пользователи.

ФФУ опозорилась с украинским анонсом финала ЧМ U-20

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ФФУ прекратит свое существование

Напомним, что конгресс Федерации футбола Украины на своем заседании в Запорожье принял решение о переименовании организации.

С 17 мая 2019 года она официально будет именоваться Украинской ассоциацией футбола (УАФ).

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Украина - Южная Корея пройдет 15 июня на стадионе "Видзев" в городе Лодзь (Польша).

В полуфинале подопечные Александра Петракова в драматичном триллере обыграли команду Италии.

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Читайте все новости по теме "ФФУ" на OBOZREVATEL.

Тема
ФФУ
Тег
Молодежная сборная Украины по футболу
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