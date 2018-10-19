ФФУ обвинили в коррупции: появилась реакция Павелко

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко отреагировал на информацию о том, что организация якобы вывела в оффшоры более миллиона долларов США.

В программе "Схемы" на YouTube-канале "Радио Свобода" был опубликован сюжет, в котором утверждается, что средства были направлены за закупку оборудования для производства травы для футбольных полей через фирму-посредника S.D.T FZE, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах.

Если верить расследованию, туда летал и сам Андрей Павелко, где встречался с руководителем предприятия, а к коррупционным схемам может быть причастен и генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий.

По словам Павелко, ни у кого из сотрудников ФФУ нет интересов в ОАЭ. "Никаких интересов – ни личных, ни каких-либо других, ни у кого из Федерации в Эмиратах нет и быть не может. Наши сотрудники даже могут пройти детектор лжи", – сказал Павелко на встрече с журналистами в пятницу, 19 октября.

Он также отметил, что сюжет программы "Схемы" имеет манипулятивный характер, так как в нем не была показана полностью вся предоставленная информация. В частности, речь идет ответ от компании Polytan, которая рекомендовала S.D.T сотрудничать с ФФУ. Кроме того, Павелко также отметил, что в будущем будет продемонстрирована структура собственности, и это подтвердит, что там "нет никого из Украины".