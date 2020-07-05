ФФА пожизненно дисквалифицировала экс-динамовца и еще 19 украинских футболистов

Федерация футбола Армении (ФФА) за договорные матчи дисквалифицировала на различные сроки футбольные клубы "Арагац", "Торпедо", "Масис", "Локомотив" и "Ереван", где выступали в том числе и 25 украинцев.

20 наших футболистов получили пожизненный "бан". Среди них оказался и Дмитрий Копытов, выступавший в 2018 году за киевское "Динамо".

Полный список наших соотечественников, которым запрещено заниматься футболом, был опубликован на сайте ФФА.

1. Ростислав Козар (фактический владелец ФК "Арагац", пожизненно);

2. Юрий Окул (главный тренер ФК "Арагац", пожизненно);

3. Евгений Коняшин (футболист ФК "Арагац", пожизненно);

4. Илья Глушицкий (футболист ФК "Арагац", пожизненно);

5. Никита Филатов (футболист ФК "Арагац", 3 года + штраф);

6. Богдан Суходуб (футболист ФК "Торпедо", пожизненно);

7. Мирослав Деда (футболист ФК "Торпедо", 1 год);

8. Егор Луговой (футболист ФК "Торпедо", пожизненно);

9. Дмитрий Климаков (футболист ФК "Маси"с, пожизненно);

10. Дмитрий Михайличенко (футболист ФК "Масис", 1 год);

11. Михаил Попов (футболист ФК "Масис", 3 года);

12. Олег Гуменюк (футболист ФК "Масис", пожизненно);

13. Алексей Бондаренко (футболист ФК "Масис", 1 год + штраф);

14. Сергей Литовченко (главный тренер ФК "Локомотив", пожизненно);

15. Евгений Захарченко (футболист ФК "Локомотив", пожизненно);

16. Тимофей Шеремета (футболист ФК "Локомотив", пожизненно);

17. Игорь Быковский (футболист ФК "Локомотив", пожизненно);

18. Артем Пилипенко (футболист ФК "Локомотив", пожизненно);

19. Илья Ходуля (футболист ФК "Локомотив", пожизненно);

20. Сергей Дячук (футболист ФК "Локомотив", пожизненно);

21. Дмитрий Копытов (футболист ФК "Локомотив", пожизненно);

22. Антон Антошин (футболист ФК "Локомотив", пожизненно);

23. Ярослав Ясницкий (футболист ФК "Локомотив", пожизненно);

24. Анатолий Писковец (бывший главный тренер ФК "Локомотив", пожизненно);

25. Максим Дробный (фактический владелец ФК "Локомотив", инвестор, пожизненно).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинского арбитра первой лиги Владислава Дороша заподозрили во взяточничестве. Информация о возможном участии футбольного судьи в махинациях появилась в прессе.