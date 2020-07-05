ФФА пожизненно дисквалифицировала экс-динамовца и еще 19 украинских футболистов
Дмитрий Копытов получил пожизненную дисквалификацию в Армении. Футбол 24
Федерация футбола Армении (ФФА) за договорные матчи дисквалифицировала на различные сроки футбольные клубы "Арагац", "Торпедо", "Масис", "Локомотив" и "Ереван", где выступали в том числе и 25 украинцев.
20 наших футболистов получили пожизненный "бан". Среди них оказался и Дмитрий Копытов, выступавший в 2018 году за киевское "Динамо".
Полный список наших соотечественников, которым запрещено заниматься футболом, был опубликован на сайте ФФА.
1. Ростислав Козар (фактический владелец ФК "Арагац", пожизненно);
2. Юрий Окул (главный тренер ФК "Арагац", пожизненно);
3. Евгений Коняшин (футболист ФК "Арагац", пожизненно);
4. Илья Глушицкий (футболист ФК "Арагац", пожизненно);
5. Никита Филатов (футболист ФК "Арагац", 3 года + штраф);
6. Богдан Суходуб (футболист ФК "Торпедо", пожизненно);
7. Мирослав Деда (футболист ФК "Торпедо", 1 год);
8. Егор Луговой (футболист ФК "Торпедо", пожизненно);
9. Дмитрий Климаков (футболист ФК "Маси"с, пожизненно);
10. Дмитрий Михайличенко (футболист ФК "Масис", 1 год);
11. Михаил Попов (футболист ФК "Масис", 3 года);
12. Олег Гуменюк (футболист ФК "Масис", пожизненно);
13. Алексей Бондаренко (футболист ФК "Масис", 1 год + штраф);
14. Сергей Литовченко (главный тренер ФК "Локомотив", пожизненно);
15. Евгений Захарченко (футболист ФК "Локомотив", пожизненно);
16. Тимофей Шеремета (футболист ФК "Локомотив", пожизненно);
17. Игорь Быковский (футболист ФК "Локомотив", пожизненно);
18. Артем Пилипенко (футболист ФК "Локомотив", пожизненно);
19. Илья Ходуля (футболист ФК "Локомотив", пожизненно);
20. Сергей Дячук (футболист ФК "Локомотив", пожизненно);
21. Дмитрий Копытов (футболист ФК "Локомотив", пожизненно);
22. Антон Антошин (футболист ФК "Локомотив", пожизненно);
23. Ярослав Ясницкий (футболист ФК "Локомотив", пожизненно);
24. Анатолий Писковец (бывший главный тренер ФК "Локомотив", пожизненно);
25. Максим Дробный (фактический владелец ФК "Локомотив", инвестор, пожизненно).
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинского арбитра первой лиги Владислава Дороша заподозрили во взяточничестве. Информация о возможном участии футбольного судьи в махинациях появилась в прессе.